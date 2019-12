Die besten Alternativen zum Thermomix

5 Thermomix-Alternativen

Der Küchen-Allrounder Thermomix ist kein Schnäppchen. Stolze 1.300 Euro kostet die Küchenmaschine und ist für viele somit ein Luxusprodukt. Doch dass multifunktionale Küchenmaschinen ein profitabler Bereich für Unternehmen sind, haben auch andere erkannt und es sind immer mehr Alternativen zum berühmten Thermomix erhältlich. Diese kosten oft nur die Hälfte, haben zum Teil aber auch nur die Hälfte an Funktionen. Doch wer auf Online-Anbindung, App-Verknüpfung oder ein integriertes Kochbuch verzichten kann, findet passende Küchenmaschinen mit Kochfunktion bereits ab 200 Euro. Wir stellen Ihnen fünf beliebte Thermomix-Alternativen vor, die für weniger als 500 Euro erhältlich sind.

1. Krups Prep&Cook HP5031 Classic

Der Krups Prep&Cook wird bereits ab 350 Euro angeboten. Diese Multifunktions-Küchenmaschine verfügt über sechs Automatikprogramme und zwölf Geschwindigkeitsstufen. Hinzu kommen 14 unterschiedliche Funktionen, fünf Messer- und Rühraufsätze, sowie ein Rezeptbuch mit 300 Kochideen, die zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind. Im Vergleich zum Thermomix schneidet die Prep&Cook besonders gut ab, da lediglich die integrierte Waage und die Internet-Anbindung in der Ausstattung fehlen. Wer auf diese Funktionen nicht verzichten möchte, bekommt für rund 700 Euro die teurere Gourmet-Variante der Krups Prep&Cook mit Bluetooth und App-Anbindung.

2. Klarstein GrandPrix

Auch die Klarstein GrandPrix bietet eine gute und bezahlbare Alternative zum Thermomix. Die Küchenmaschine bietet beispielsweise eine integrierte Waage, auf die viele Kunden großen Wert legen. Dennoch beherrscht die Klarstein GrandPrix nicht die komplette Palette an Thermomix-Funktionen und kann lediglich Rühren, Zerkleinern, Mischen, Kochen und Dünsten. Auch auf Automatikprogramme muss verzichtet werden, denn alle Funktionen stellt man klassisch per Knopfdruck und Stellrad ein. Überzeugen kann die günstige Klarstein GrandPrix jedoch mit einem Preis von rund 265 Euro. Sie ist damit über 1.000 Euro günstiger als der Original-Thermomix.

3. H.Koenig HKM1032

Auch die H.Koening HKM1032 bietet eine solide Ausstattung zu einem vergleichsweise kleinen Preis. Für 220 Euro erhält man eine Küchenmaschine, die jede klassische Funktion einer Küchenmaschine mit Kochfunktion abdeckt. Neben Funktionen wie Mixen, Häckseln, Pürieren oder Teig kneten, kann die H.Koening HKM1032 auch braten, kochen oder dampfgaren und bietet dank verschiedener Automatikprogrammen eine benutzerfreundliche Bedienung an.

4. Ambiano und Quigg von Aldi

Auch Aldi bietet eine Alternative zum Thermomix an und das gleich in doppelter Ausführung. Bei Aldi Nord gibt es regelmäßig eine multifunktionale Küchenmaschine von der Hausmarke Quigg, während Aldi Süd ein baugleiches Gerät unter dem Markennamen Ambiano anbietet. Für günstige 229 Euro erhält man die Küchenmaschine des Discounters und es gibt fast nichts, was der Doppelgänger nicht kann. Es gibt eine Waage und sogar eine WLAN-Anbindung samt App-Integration. Auch so gut wie alle anderen Thermomix-Funktionen sind mit dem Alternativ-Modell abgedeckt. Es verfügt über elf Geschwindigkeitsstufen, es rührt und zerkleinert wie man es sich wünscht, kann auch noch kochen und garen und bietet einen Timer, sowie Rechts- und Linkslauf an. Auch das Zubehör ist ähnlich wie bei teuren Original-Thermomix und bietet somit ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

5. Monsieur Cuisine Connect von Lidl

Wenn Aldi eine Thermomix-Alternative im Angebot hat, dann natürlich auch Lidl. Mit dem Monsieur Cuisine Connect bietet Lidl eine Küchenmaschine für 299 Euro an. Auch diese Variante ist erkennbar am Thermomix-Vorbild angelehnt und verfügt über eine umfassende Ausstattung. Es ist ein 7 Zoll großes Touch-Display eingebaut, eine WLAN-Anbindung möglich und es gibt sogar eine Funktion namens CookingPilot. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, wie beim Thermomix, Rezepte auf das Gerät zu laden und sich durch sämtliche Schritte des Koch- oder Backvorgangs führen zu lassen. Typische Funktionen wie wiegen, zerkleinern, kochen und garen, deckt die Küchenmaschine ebenfalls ab und kann auch mit umfangreichen mitgeliefertem Zubehör überzeugen. Somit steht auch diese Thermomix-Alternative dem Original in nichts nach.

Fazit

Die vorgestellten multifunktionalen Küchenmaschinen zeigen, dass es nicht immer das teure Original sein muss. Mittlerweile bieten unterschiedlichste Anbieter Varianten an, die besonders mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen können. Auch Vorwerk bekam das zu spüren, denn der Thermomix verzeichnete im Vergleich zu den letzten Jahren eine schwindende Nachfrage und schloss zuletzt den deutschen Standort in Wuppertal.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com