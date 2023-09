Unternehmerin und Mutter

Das Manager Magazin zählt Janna Ensthaler zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Die 38-Jährige, selbst mehrfache Unternehmerin und Mutter von drei Kindern, war in der 13. Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen" auch als Investorin zu sehen.

Viele Erfolge: Die Karriere von Janna Ensthaler

Janna Ensthaler konnte in ihrer Karriere schon einige Meilensteine erreichen. Nach einem herausragenden Abitur, mit einer Note von 1,0, absolvierte sie den Bachelor der Wirtschaftswissenschaften an der renommierten englischen Oxford University. Danach folgte ein Studium der internationalen Beziehungen (engl. International Relations) an der ebenfalls englischen London School of Economics. Es folgten erste berufliche Erfahrungen als Unternehmensberaterin im bekannten Beratungshaus Bain & Company in London.

Ihr berufliches Portfolio ist gefüllt mit einer Vielzahl von Unternehmen, in die sie entweder investiert oder die sie selbst gegründet hat. In einem Artikel auf bunte.de, wird Janna Ensthalers berufliche Karriere wie folgt erklärt. 2011 gründete sie das Kosmetikunternehmen Glossybox, ein Unternehmen, das sich auf das Abonnement von Beauty-Boxen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat neben Deutschland auch in einigen anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA und China Fuß fassen können, bevor es von der britischen "The Hut Group" gekauft wurde. Ihre nächste Gründung war Kaiserwetter, ein Gastronomieunternehmen in Hamburg, welches sie ebenfalls bis zum Verkauf begleitete.

Seit 2021 ist Janna Ensthaler nun auch Gründungspartnerin des Green Generation Fund. Ein Fonds, der laut Angaben der europäischen Union auf deren Website, in Europa zu den größten in seinem Bereich gehört und ausschließlich von Frauen geführt wird. Dort investiert sie hauptsächlich in innovative Unternehmen mit Ideen zur klimaschonenden Energiegewinnung.

Über die Familie ist nur wenig bekannt

Ensthalers Vater ist der ehemalige Stern- und WDR-Chefredakteur Rolf Schmidt-Holtz, so das Hamburger Abendblatt in einem Beitrag zu Janna Ensthaler. Nach seiner Tätigkeit als Pressesprecher und Vorstandsmitglied wurde er 2001 auch Vorstandsvorsitzender der "Bertelsmann Music Group" mit Sitz in New York, heute bekannter als "Sony Music Entertainment".

Neben ihren unternehmerischen Tätigkeiten und ihrer beeindruckenden akademischen Laufbahn ist die mehrfache Gründerin auch mehrfache Mutter.

Redaktion finanzen.net