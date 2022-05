Das Samsung Galaxy S23 soll wohl ein lang ersehntes Upgrade bekommen

Aktien in diesem Artikel Samsung 68.100,00 KRW

Brandneue Technologie könnte doppelte Bildauflösung bieten

Mit dem Galaxy S22 hat Samsung bereits eine Smartphone-Kamera mit einer der bisher höchsten verfügbaren Auflösungen auf den Markt gebracht, was dem in dem Gerät verbauten 108-Megapixel-Sensor zu verdanken ist. Einem Bericht von ET News zufolge dürfen sich Samsung-Fans beim nächsten Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers auf ein weiteres massives Upgrade freuen: Durch den Wechsel auf den neuen 200-Megapixel Icosell HP1 soll die im Galaxy S23 verbaute Kamera beinahe die doppelte Auflösung bieten.

Ursprünglich wurde der neue Sensor bereits beim Galaxy S22 erwartet, bisher wurde die neue Technologie jedoch bei noch keinem Samsung-Smartphone angewendet. Sollte das nächste Ultra-Flaggschiff mit der neuen Hardware ausgestattet sein, sind massive Upgrades in Sachen Foto- und Videoqualität zu erwarten. Dies wird dann jedoch nicht in der einfachen Bereitstellung höher aufgelöster Bilder begründet sein, sondern in den Verbesserungen, die Samsung auf die fortgeschrittenen Technologien des Sensors anwenden können wird.

Der "Chameleon"-Sensor

Wie es für ultrahochauflösende Sensoren typisch ist, wird der neue Isocell HP1 Forbes zufolge in der Praxis normalerweise nicht dazu verwendet werden, 200-Megapixel-Bilder zu erstellen. Stattdessen wird die Kamera Samsungs "Chameleon-Cell-Technologie" verwenden, was zusätzlich die Erstellung von Bildern in entweder 12,5-Megapixel- oder 50-Megapixel-Modi ermöglicht. Wie Forbes weiter erklärt, handelt es sich bei der Chameleon-Cell-Technologie um eine fortgeschrittene Art des Pixel-Binnings, die es dem Sensor erlaubt, benachbarte Pixel in Vierer- beziehungsweise Sechzehner-Gruppen zu kombinieren, um so die bestmöglichen Bedingungen für den jeweiligen Moment der Bildaufnahme zu schaffen.

Deutlich höhere Videoqualität

Der neue Sensor wird dank des 50-Megapixel-Modus auch hervorragend für die Aufnahme von 8K-Videos sein, was laut Forbes die Aufrechterhaltung der Bildqualität bei gleichzeitiger Reduzierung des Erfordernisses von Cropping und Bearbeitung ermöglichen wird. Abgesehen davon wird durch die neue Technologie das automatische "Reinzoomen" beim Wechsel von Foto- zu Video-Modus minimiert.

Sollte Samsung den neuen 200-Megapixel-Sensor bei seinem nächsten Smartphone implementieren, so wäre dies ET News zufolge die erste komplette Überarbeitung der in den Kameras von Samsung-Handys vorgenommen Spezifikationen seit vier Jahren. Sollte die Anzahl der Pixel tatsächlich erhöht werden, würde dies bedeuten, dass auch die Leistung von anderen Bauteilen wie Speicher, Sensoren, Linse und anwendungsspezifischem Prozessor verbessert werden müsste.

Nun bleibt abzuwarten, ob das Samsung Galaxy S23 tatsächlich mit der neuen Technologie ausgestattet sein wird.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

