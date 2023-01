So schützt man sich am Strand vor Dieben

So wenig Wertsachen wie möglich mitnehmen

Erste und wichtigste Regel ist wohl, immer nur so wenig Wertsachen wie möglich an den Strand mitzunehmen. Das öffentlich-rechtliche Magazin Brisant empfiehlt zudem die Wertsachen am besten im Auto zu lassen, insofern man mit dem Auto unterwegs ist. Nimmt man doch einige Wertsachen mit, so empfiehlt das Reiseblog Trip to the Plane zudem, dass man seine Wertsachen nicht in einer schillernden und gegebenenfalls auch noch hochwertigen Tasche mit sich herumtragen sollte, sondern in einem unauffälligeren Beutel, so entstehe auch nicht der Anschein, dass man begehrenswerte Dinge mit sich herumträgt. Doch es gibt auch noch sicherere Möglichkeiten, seine Wertsachen zu schützen.

Wasserfeste Brustbeutel und verschließbare Rucksäcke helfen aus

Am sichersten sind Wertsachen, laut Brisant, wenn man sie selbst am Körper trägt. Dementsprechend sei es sehr empfehlenswert, sich eine wasserfeste Gürteltasche oder einen wasserfesten Brustbeutel zuzulegen, so kann man die Wertsachen auch im Wasser immer sicher mitführen. Auch für Smartphones gibt es mittlerweile exakt zugeschnittene wasserfeste Hüllen.

Es kann allerdings, vor allem beim Schwimmen, etwas hinderlich sein, ständig etwas umhängen zu haben. Für diejenigen sei ein Rucksack mit integriertem Schloss empfohlen. Diese Schlösser sind meist mit einem Stahlseil ausgestattet und auch die Rücksäcke selbst bestehen aus einem Drahtgeflecht aus Edelstahl und sind deshalb besonders schwer zu zerschneiden. Es besteht allerdings trotzdem noch ein Restrisiko, dass der Rucksack geklaut werden könnte.

Wertsachen kreativ verstecken

Um ein solches Risiko zu umgehen, gibt es zahlreiche Versteckmöglichkeiten für die Wertsachen. Eine davon ist, sie in eine Plastiktüte zu verpacken und zu verbuddeln. Es empfiehlt sich, die Wertsachen direkt unter dem Badehandtuch oder der Strandmatte zu vergraben und die Stelle unauffällig kenntlich zu machen. Trip to the Planet hat einen ähnlichen Vorschlag. Hier heißt es, dass man seine Wertsachen auch eingewickelt in seinem Handtuch verstecken könne und es als Kopfkissen benutzen solle. Somit entsteht der Eindruck, dass hier keine wertvollen Gegenstände aufbewahrt werden.

Ein weiteres Versteck könnte auch eine nicht benutzte Windel sein. Besonders für junge Familien biete sich diese Möglichkeit an, da das Versteck besonders authentisch wirkt, insbesondere wenn man die frische Windel zudem in einer Plastiktüte verpackt. Ähnlich verhält es sich mit Unterwäsche als Versteck, hier scheint die Hürde auch größer zu sein, da niemand in vermeintlich schmutziger Kleidung herumwühlen möchte. Besonders gut eignen sich außerdem leere Verpackungen. Dies können leere Zigarettenschachteln, leere Sonnenmilch oder auch eine leere Lippenstift-Hülle sein. Ein altes Buch lässt sich zu einem Geheimversteck umfunktionieren, indem man das innere der Seiten herausschneidet und so einen kleinen Stauraum schafft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com