US-Präsidenten

Der Präsident der Vereinigten Staaten ist heute eine der mächtigsten politischen Figuren der Welt und verfügt über erhebliche nationale und internationale Macht.

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (engl. President of the United States of America) ist in einer Person Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Amtszeit des US-Präsidenten beträgt vier Jahre und dieser darf innerhalb einer weiteren US-Präsidentschaftswahl nur einmal wiedergewählt werden. Im folgenden Ranking sind die Präsidenten der USA seit 1953 aufgelistet.

Das sind die bisherigen US-Präsidenten