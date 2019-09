Lewis Hamilton investiert in fleischlose Burger-Kette Neat Burger

Lewis Hamilton, das Gesicht von Neat Burger

Für den mehrfachen Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton spielt das Thema Ernährung als Motorsportler bereits seit einigen Jahren eine wichtige Rolle. Deshalb ernährt sich Hamilton nach eigenen Angabe schon seit zwei Jahren ausschließlich vegan.

Dieser Lebensstil bewegte den Briten nun zur Investition in die fleischlose Burger-Kette Neat Burger, welche Anfang September ihr erstes Fastfood-Restaurant in London eröffnete. Der Formel 1-Pilot war bei der Prämiere vor Ort, um als Repräsentant dem jungen Unternehmen als Gesicht zu dienen. "Als jemand, der sich pflanzenbasiert ernährt, bin ich davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit brauchen, uns auch im Schnellimbiss auf der Straße gesünder zu ernähren. Mit einem Produkt, das dennoch toll schmeckt und auch für diejenigen ein Angebot darstellt, die sich ab und zu fleischlos ernähren wollen", begründete der Pilot seine Kooperation mit dem Unternehmen.

Neat Burger verspricht nachhaltig produzierte Lebensmittel

Das Fast-Food-Startup verwendet nur fleischlose Lebensmittel in seinen Speisen und entspricht dementsprechend gut der Lebenseinstellung des 34-Jährigen. "Mir liegt viel daran, gewissenhafter mit unserer Umwelt umzugehen und ich respektiere das Bekenntnis von Neat Burger zu ethisch vereinbaren Prozessen und der Unterstützung von kleineren Zulieferbetrieben", äußerte der Pilot bei der Eröffnung in London. Zudem sei er stolz, dieses Projekt zu repräsentieren und zu unterstützen. Neben Hamilton konnte Neat Burger weitere finanzstarke Investoren gewinnen. Unter anderen bekennen sich der italienische Unternehmer Tommaso Chiabra und der britische Nachtclubbesitzer und Beyond Meat-Investor Ryan Bishti zu dem Burger-Startup.

Warum Bishti nun auch in Neat Burger investiert, rechtfertigt er damit, dass er nicht die Absicht habe, ausschließlich Produkte für Veganer zu unterstützen, er wolle vielmehr Fleischesser in Veganer konvertieren und Neat Burger sei eine gute Möglichkeit, damit Erfolg zu haben.

Speziell entwickelte Pattys von Beyond Meat

Die verwendeten Burger-Pattys werden von dem Unternehmen Beyond Meat geliefert, diese bestehen aus pflanzlichem Fleischersatz und wurden in gemeinsamer Arbeit speziell für Neat Burger entwickelt.

Die Konzerne folgen damit einem Trend, der für bewusstere Ernährung steht und versuchen hierdurch ein Image für gesünderen und nachhaltigen Lebensstil zu etablieren. Auch andere, für ungesunde Ernährung bekannte Ketten sind vor einiger Zeit auf den Zug aufgesprungen. So konnte Beyond Meat beispielsweise als Zulieferer einen Aktienkursanstieg von rund 500 Prozent seit dem IPO im Mai verbuchen.

Von diesem Hype verspricht sich nun auch Neat Burger zu profitieren und plant mit weltweit 14 weiteren Franchise-Restaurants in den kommenden zwei Jahren. Angebotene Produkte seien drei fleischlose Burger-Variationen und ein fleischloser Hotdog, darüber hinaus kooperiert Neat Burger mit Getränkelieferanten, die ebenso für Nachhaltigkeit stehen. Demnach werden sojabasierende Limonaden und Cocktails auf der Speisekarte zu finden sein. Inwieweit das Angebot in Zukunft ausgeweitet werden soll und welche Dimensionen weitere mögliche Expansionen haben könnten, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

