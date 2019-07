Wetten auf starke Zahlen: Beyond Meat-Aktie auf ungebremstem Aufwärtskurs

• Beyond Meat-Aktie seit fulminantem IPO auf Rekordjagd• Beyond Meat wird nächsten Montag Bücher öffnen• Anleger erwarten starke Zahlen

Beyond Meat-Aktie im Rallymodus

Nächsten Montag, am 29. Juli, wird Beyond Meat seine Bücher öffnen und die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Anleger zeigten sich zuletzt äußerst optimistisch und treiben die Beyond Meat-Aktie höher und höher. Sie sind gar nicht mehr zu stoppen, so hat der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte mittlerweile eine Marktkapitalisierung von stolzen 12 Milliarden US-Dollar erreicht.

Der Hype um Beyond Meat ist damit weiterhin ungebrochen. Anfang Mai hatte der Börsenneuling einen fulminanten Start an der Nasdaq hingelegt, seitdem weist er eine unglaublich starke Performance auf. Bereits den ersten Handelstag beendete Beyond Meat 163 Prozent über dem Ausgabepreis von 25 US-Dollar bei 65,75 US-Dollar. Seitdem konnte die Aktie weitere fast 712 Prozent zulegen. Vergangenen Dienstag erreichte sie sogar ein neues Rekordhoch bei 208,46 US-Dollar und war damit zeitweise rund 734 Prozent mehr wert.

Beyond Meat-Anleger erwarten starkes Ergebnis

Grund für die jüngste Rally: Anleger spekulieren auf starke Quartalszahlen. Bereits nach der letzten Zahlenvorlage schossen die Beyond Meat-Titel ein wahres Kursfeuerwerk ab und kletterten zeitweise um rund 50 Prozent, aus dem Handel gingen sie letztendlich etwa 40 Prozent höher. "Beyond Meat ist das neue Tesla und die neueste Kult-Aktie am Markt", erklärte jüngst Michael Schwartz, Chief Options Stratege bei Oppenheimer & Co., im Interview mit Barron’s.

Hype um Fleischersatzprodukte treibt Beyond Meat-Aktie

Mehr und mehr Menschen versuchen, ihren Fleischkonsum zu verringern oder gar vollständig einzustellen. Neben Supermärkten bieten daher inzwischen auch vermehrt Restaurants Produkte von Beyond Meat an, was den Aktienkurs enorm treibt. Die Produkte des US-Unternehmens "ermöglichen es den Verbrauchern, die ganze kulinarische Vielseitigkeit von Hackfleisch zu genießen, mit den zusätzlichen Ernährungs- und Umweltvorteilen des Verzehrs von pflanzlichem Fleisch", zitiert The Street Ethan Brown, Gründer und CEO von Beyond Meat.



Es bleibt nun also spannend: Wird Beyond Meat den Erwartungen des Marktes gerecht und legt tatsächlich starke Zahlen vor, die den Aktienkurs noch weiter in die Höhe treiben? Oder werden die Anleger enttäuscht und strafen die Aktie ab?

