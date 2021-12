Die beliebtesten Marken Deutschlands

Platz 11: Das Ranking

Es gibt unzählige Marken auf der Welt und tagtäglich kommt man mit deren Produkten in Kontakt. Doch welcher dieser ganzen Namen sticht besonders hervor und ist der beliebteste? Dieser Frage ging die internationale Data und Analytics Group YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt nach und erstellte eine Liste über die aus Verbrauchersicht besten Marken in Deutschland.

Das Ranking basiert auf dem Markenperformance-Tracker YouGov BrandIndex. Für diesen hat YouGov im Zeitraum vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 täglich mehr als 900.000 Online-Interviews durchgeführt, die repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren sind. Der Index-Wert bzw. Score einer Marke ergab sich hierbei aus dem mittleren Abschneiden der Marke unter ihren Kennern auf sechs unterschiedlichen Bewertungsdimensionen: Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage. Da positive und negative Beurteilungen miteinander verrechnet wurden, soll der gezeigte Index-Wert den mittleren Anteil an Netto-Promotoren unter allen Kennern einer Marke abbilden.

Neben YouGov werden als Quellen außerdem Angaben der jeweils vorgestellten Marken verwendet.

Der Stand des Rankings ist der 27. Oktober 2021.

Quelle: YouGov, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com