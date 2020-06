Aktionsangebote: Aldi baut Online-Service weiter aus

Beliebte Schnäppchen

Die Aktionsangebote von Aldi und seinen Mitstreitern sind besonders beliebt, denn egal ob Zelt, Fernseher oder Schreibtischstuhl: Das Angebot ist vielseitig und oftmals sind die Produkte wahre Schnäppchen. Doch wer nicht schnell genug ist, steht am Ende vor einem leeren Regal, denn in der Regel kann die Angebotsmenge die Nachfrage der Kunden kaum decken. Genau dieses Problem will der Discounter Aldi Süd nun verhindern und bietet ab sofort in der App eine Verfügbarkeitsabfrage an.

Ist das Angebot noch verfügbar?

Die Angebote von Aldi sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar und einmal ausverkauft ist das gewünschte Produkt meist nicht mehr oder nur für einen höheren Preis erhältlich. Damit Kunden nicht mehr enttäuscht vor einem leeren Regal stehen ist es nun möglich, durch eine Verfügbarkeitsabfrage zu sehen, in welchen Filialen die Angebotsartikel noch zu haben sind. Bislang wird dieser Service nicht im Webbrowser angeboten, sondern ist lediglich in der Android- sowie iOS -App des Supermarktriesen verfügbar.

Wo ist welches Angebot verfügbar

Nicht jedes Angebot ist auch in jeder Filiale erhältlich. So können Kunden mit Hilfe der neuen Funktion auch herausfinden, ob der gewünschte Artikel überhaupt in einer nahegelegenen Filiale erhältlich ist und sparen sich so eine aufwendige Suche vor Ort. In der App von Aldi Süd wählen Sie dann einfach den gewünschten Zeitraum des Angebots und anschließend das Produkt selbst aus. Anschließend wird eine Karte angezeigt und Sie können eine Postleitzahl oder einen Ort angeben, um den Suchradius einzugrenzen und erhalten so alle Filialen in der Umgebung. Die Verfügbarkeit des Produktes wird dann mit einem Ampelsystem angezeigt. Rot bedeutet, dass der Artikel in allen nahegelegenen Filialen ausverkauft ist und Sie gegebenenfalls den Suchradius erweitern müssen. Gelb kennzeichnet eine begrenzte Anzahl und Grün steht für einen sehr großen Vorrat des gewünschten Artikels.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ian Francis / Shutterstock.com