Vermögensungleichheit

Die ungerechte Verteilung von Vermögen ist ein globales Phänomen. Doch in welchen Ländern ist die Schere zwischen Arm und Reich am größten?

Der Global Wealth Report analysiert jährlich das Vermögen von Haushalten weltweit. Auf Basis der Daten und Analysen zu über 50 Ländern liefert er Einblicke in die Vermögensverteilung, das Wachstum und die Vermögensmobilität.

Der UBS Global Wealth Report 2024 zeigt eine weltweit wachsende Vermögensungleichheit. Zugleich gibt es aber weniger Menschen in der niedrigsten Vermögensklasse und mehr Menschen in der höheren Vermögensklasse. So ist der Anteil der Erwachsenen mit weniger als 10.000 US-Dollar Vermögen von über 75 Prozent im Jahr 2000 auf unter 40 Prozent im Jahr 2023 gesunken. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Menschen in höheren Vermögensklassen deutlich erhöht. Der Anteil der Erwachsenen in der Vermögensklasse zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar ist von knapp 17 Prozent der Weltbevölkerung auf fast 43 Prozent gestiegen. Auch der Anteil der Millionäre hat sich verdreifacht und macht nun 1,5 Prozent der Weltbevölkerung aus, wobei diese Gruppe fast die Hälfte des globalen Vermögens besitzt.

In welchen Ländern das Vermögen am ungerechtesten verteilt ist, zeigt das folgende Ranking. Stand der Daten ist der 30. Juni 2024.