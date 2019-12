Thermomix vor Gericht: Nach der Klage folgt nun das Berufungsverfahren

GO

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Minus -- Dow beendet Tag höher -- Tesla-Aktie reißt 400-Dollar-Marke -- Sparkurs und SUVs erhöhen VW-Betriebsgewinn -- Wirecard, Vonovia, Amadeus FiRe, Deutsche Bank im Fokus

Übernahmekampf um JUST EAT verschärft sich. CTS Eventim und Kapsch wollen wegen Maut-Absage 560 Millionen Euro vom deutschen Bund. Goldman verhandelt in Korruptionsskandal anscheinend über Milliardenstrafe. Swatch empört über vorläufigen Lieferstopp. J&J erhält EU-Zulassung für Esketamin-Nasenspray Spravato. Bank of England hält Leitzins stabil.