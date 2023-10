Weg vom Vollzeitjob

Barista FIRE bietet eine alternative Herangehensweise an die finanzielle Unabhängigkeit, bei der die Freiheit und Flexibilität im Mittelpunkt stehen. Die Strategie bietet eine interessante Option für diejenigen, die finanzielle Unabhängigkeit anstreben, ohne frühzeitig in den endgültigen Ruhestand gehen zu wollen.

Werte in diesem Artikel

Streben nach finanzieller Unabhängigkeit

Finanzielle Unabhängigkeit ist ein Ziel, das viele Menschen anstreben. Die Vorstellung, nicht mehr von einem 9-5-Job abhängig zu sein und stattdessen die Freiheit zu haben, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist verlockend. Während die klassische FIRE (Financial Independence, Retire Early)-Bewegung bereits viele Anhänger gefunden hat, die nach finanzieller Freiheit und einem frühzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben streben, hat sich in den letzten Jahren eine etwas entspanntere Variante entwickelt, die als "Barista FIRE" bezeichnet wird, wie der Business Insider berichtet.

Bei dem Begriff Barista FIRE handelt es sich um eine Abwandlung der FIRE-Bewegung und ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass Anhänger keinen kompletten frühzeitigen Abschied aus dem Berufsleben anstreben, sondern im Rahmen einer Teilzeittätigkeit weiterhin in einem reduzierten Umfang arbeiten, das berichtet der Blog Four Pillar Freedom.

Der namensgebende Begriff Barista veranschaulicht dabei das Konzept der Strategie, bei der man nach Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit zwar nicht mehr von einem traditionellen Vollzeitjob abhängig ist, aber dennoch aktiv arbeiten möchte, beispielsweise als Barista in einem Café.

Barista FIRE: So funktionierts

Die Grundprinzipien von Barista FIRE sind flexibel und erlauben es den Menschen, ihre finanzielle Freiheit auf ihre eigene Art und Weise zu erreichen. Wie bei der klassischen FIRE-Bewegung ist der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit das Sparen und Investieren eines erheblichen Teils des Einkommens. Barista FIRE-Anhänger verfolgen jedoch oft nicht das Ziel, eine riesige Summe anzusammeln, sondern konzentrieren sich darauf, genug Kapital aufzubauen, um ihre grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken, so der Blog Four Pillar Freedom.

Im Unterschied zur klassischen FIRE-Strategie ist das Herzstück der Barista FIRE-Strategie die Schaffung einer Einkommensquelle, die flexibel und nachhaltig ist. Die Idee ist, genug Geld zu verdienen, um den Lebensstil aufrechtzuerhalten, ohne auf einen traditionellen Vollzeitjob angewiesen zu sein, wie der Business Insider berichtet.

Sobald die finanzielle Unabhängigkeit erreicht ist, haben Barista FIRE-Anhänger die Freiheit, ihre dazugewonnene Zeit nach ihren Wünschen zu gestalten. Die Abhängigkeit von einem klassischen 9-5-Job ist bei einer erfolgreichen Umsetzung der Barista FIRE-Strategie nicht mehr gegeben.

Früherer Einstieg und Sozialleistungen

Die Barista FIRE-Strategie bietet mehrere Vorteile gegenüber der klassischen FIRE-Bewegung, wie Four Pillar Freedom berichtet. Da Barista FIRE-Anhänger nicht darauf abzielen, so früh wie möglich in den Ruhestand zu gehen, können sie oft früher mit dieser Lebensweise beginnen. Es sind weniger Ersparnisse notwendig als bei der Umsetzung der klassischen FIRE-Strategie und der Faktor, weiterhin Einkommen zu erzielen, bietet finanzielle Sicherheit und Flexibilität.

Ein weiterer Vorteil für Anhänger der Barista FIRE-Strategie ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Sozialleistungen, welche mit einer Tätigkeit in Teilzeit verbunden sind. So bietet beispielsweise das US-amerikanische Unternehmen Starbucks Teilzeitmitarbeitern eine Krankenversicherung, welche im Rahmen einer FIRE-Strategie selbst finanziert werden muss und eine erhebliche finanzielle Herausforderung darstellen kann, so der Business Insider.

Redaktion finanzen.net