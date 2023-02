So kann man den WhatsApp-Status mit Musik beleben

Musik einzufügen ist von WhatsApp nicht vorgesehen

Obwohl der zum Meta-Konzern gehörende Nachrichtendienst WhatsApp die Status-Funktion mit einigen Features, wie etwa dem Teilen von Links, Fotos und Videos oder auch Textnachrichten ausgestattet hat, warten viele Nutzer vergeblich auf eine Möglichkeit, Musik im Status zu teilen. Über einen kleinen Umweg kann man diese Einschränkung jedoch umgehen: Zunächst startet man in seinem Musikplayer oder Spotify die Wiedergabe des vorgesehenen Lieds über die Lautsprecher. Dabei ist es wichtig, die Lautstärke nicht zu leise einzustellen, denn ansonsten kann das Mikrofon des Handys die Musik gar nicht oder nur zu leise aufnehmen. Nun öffnet man WhatsApp und navigiert zum Reiter "Status". Hier wählt man den Kamerabutton. Nachdem sich die Kamera geöffnet hat, hält man entsprechend der Anweisung auf dem Bildschirm den Auslöser gedrückt, sodass man ein Video aufnimmt. Bei der Videoaufnahme wird gleichzeitig die Musik, die über die Lautsprecher ausgegeben wird, aufgezeichnet. Dass hierbei die Audioqualität etwas in Mitleidenschaft geraten wird, lässt sich leider nicht verhindern. Idealerweise befindet man sich hierfür an einem ruhigen Ort, sodass keine Störgeräusche aufgenommen werden. Sollte kein geeignetes Videomotiv zur Verfügung stehen, bietet es sich an, die Kameralinse zu bedecken, sodass im Status selbst später nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist.

Lieder auch als Link teilen

Sollte einem die vorstehende Variante zu umständlich sein, kann man auch auf eine Alternative zurückgreifen, in der jedoch nur der Link zu einem Lied geteilt wird: Man öffnet etwa Spotify oder YouTube und ruft das gewünschte Lied auf. In der YouTube-App findet sich der "Teilen"-Button direkt unter dem Wiedergabefenster, im Falle von Spotify ist er hinter einem Menü versteckt, dass sich durch Auswählen der drei Punkte neben einem Titel öffnen lässt. Nachdem man den "Teilen"-Button betätigt hat, wählt man in der folgenden Auswahl WhatsApp aus. Nun kann man den Link zum Lied oder zum Musikvideo an Freunde senden oder auch im Status teilen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com