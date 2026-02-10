Wichtiges Kleingedrucktes

Beim Online-Shopping oder Vertragsabschluss schnell auf "Akzeptieren" zu klicken, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufploppen, kann teuer werden. Denn nur wer die AGB genau prüft, schützt sich vor versteckten Kosten und unangenehmen Überraschungen.

Warum das Ignorieren des Kleingedruckten teuer werden kann

Im digitalen Alltag ist es verlockend, beim Abschluss von Verträgen einfach auf "Akzeptieren" zu klicken, wenn es um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geht. Genau hier liegen jedoch die größten Fallstricke verborgen. Ein Fall, der in einer Kolumne auf web.de beschrieben wird, zeigt jedoch, wie teuer Unachtsamkeit werden kann: In dem dort geschilderten Fall bot ein Online-Shop ein Notebook zu einem attraktiven Preis inklusive eines zinsfreien Sofortkredits und zusätzlicher Rabatte an. Wer jedoch die Kreditbedingungen nicht genau prüfte, übersah, dass der Kredit nur bei einer Rückzahlung innerhalb von sechs Monaten zinsfrei war. Bei längeren Laufzeiten fielen heftige Zinsen in Höhe von 18 Prozent an. Zusätzlich wurden Kreditkartengebühren fällig, die sich durch voreingestellte Ratenzahlungen weiter erhöhten.

Wann das Lesen der AGB besonders wichtig ist

Zwar ist nicht jedes Kleingedruckte gleich kritisch. Allerdings ist in bestimmten Situationen besondere Vorsicht geboten. Besonders bei Angeboten, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, beispielsweise bei Rabatten oder zinsfreien Krediten, verbergen sich oft versteckte Kosten. Auch bei größeren finanziellen Verpflichtungen ist das Prüfen der AGB entscheidend, um zusätzliche Kosten, Laufzeiten und Kündigungsfristen zu erkennen. Ebenso gilt dies für wiederkehrende Zahlungen: Automatische Verlängerungen oder hohe Kündigungsfristen können die Ausgaben erheblich erhöhen. Um sich umfassend abzusichern, lohnt es sich zusätzlich, Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden einzusehen.

Wie man sich vor teuren Überraschungen schützt

Das Lesen der AGB mag auf den ersten Blick lästig erscheinen, doch es ist ein einfacher Weg, sich vor unerwarteten Kosten zu schützen. Wer sich die Zeit nimmt, Vertragsbedingungen sorgfältig zu prüfen, minimiert das Risiko unangenehmer Überraschungen. Besonders bei verlockenden Angeboten oder größeren finanziellen Verpflichtungen ist das Kleingedruckte entscheidend. Ein einmaliges gründliches Lesen kann langfristig hohe Kosten verhindern und gibt Sicherheit bei jedem Vertragsabschluss.

