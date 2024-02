Zahlungsdienste

Über PayPal lassen sich Zahlungen online schnell und einfach tätigen und empfangen, ohne seine persönlichen Bankdaten preisgeben zu müssen. Was sich hinter PayPals "Geld anfordern bzw. empfangen" Funktion verbirgt und was man dabei beachten sollte.

Werte in diesem Artikel

Geld anfordern mit PayPal

Die Funktion "Geld anfordern" des Zahlungsanbieters PayPal erlaubt es, unkompliziert von Freunden und anderen Kontakten Geld anzufordern. Hierbei bietet der Zahlungsdienstleister seinen Nutzern zwei Möglichkeiten: Zum einen ist es möglich, privat von Freunden Geld anzufordern, oder alternativ eine Rechnung zu erstellen, die an den Kunden bzw. Kontakt geschickt wird.

Geld von Freunden oder Käufern anfordern

Eine notwendige Voraussetzung, um Geld von Freunden anzufordern ist, dass diese ebenfalls einen PayPal-Account haben. Ist diese Bedingung erfüllt, meldet man sich zunächst mit den eigenen Zugangsdaten bei PayPal an. Dies ist sowohl über den Browser als auch über die PayPal-App möglich. Durch Klick auf das "Anfordern"-Symbol, kann der gewünschte PayPal-Kontakt ausgewählt werden. Zudem kann angegeben werden, ob man von Freunden Geld erhalten möchte oder ob ein Verkauf abgewickelt werden soll. Im zweiten Fall fällt eine Gebühr für den Geldtransfer an, allerdings kann laut dem Technik-Portal GIGA dann auch auf den PayPal-Verkäuferschutz zugegriffen werden, falls etwas schiefgehen sollte. Anschließend wird der gewünschte Geldbetrag eingegeben. Bei Bedarf kann eine persönliche Nachricht beigefügt werden. Über den "Weiter"-Button wird der angeforderte Geldbetrag noch einmal zur Überprüfung angezeigt und durch Klick auf den "Jetzt anfordern" Button abgeschickt.

Mit PayPal.me bietet PayPal eine weitere, vereinfachte Möglichkeit, Geld von Freunden oder Käufern einzufordern, indem ein persönlicher Link erstellt wird. Der PayPal.me-Zugang lässt sich nach Angaben des Zahlungsanbieters in der Accountverwaltung anlegen. Zudem muss ein eindeutiger Benutzername festgelegt werden. Anschließend wird ein persönlicher Link im Format www.paypal.me/username/1,23 erstellt, der sich aus dem Nutzernamen und dem angeforderten Geldbetrag zusammensetzt, so GIGA. Dieser kann zukünftig an die betreffenden Personen weitergesendet werden.

Rechnungserstellung

Verkäufer, die PayPal für ihre eingehenden Zahlungen nutzen möchten, können zudem Rechnungen erstellen. Dies ist sowohl mit einem Privataccount als auch einem Geschäftskonto möglich, wobei letzteres dem Technikmagazin Chip zufolge empfehlenswerter sei. Für die Rechnungserstellung meldet man sich wie gewohnt auf PayPal an. Anschließend wählt man den Button "Geld anfordern" und dann die Option "Rechnung erstellen bzw. senden" aus. Hier können alle notwendigen Informationen, wie zum Beispiel die Rechnungsadresse, eingetragen werden. Nachdem alle Informationen ausgefüllt wurden, wird die Rechnung mittels Klick auf "Senden" abgeschickt. Da es sich um eine geschäftliche Geldanforderung handelt, kann hier der PayPal Käuferschutz eingreifen, so der Hinweis des Technikportals.

Redaktion finanzen.net