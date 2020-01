Ist Fliegen wirklich günstiger als Bahn fahren? - Eine Studie deckt auf

Darum bieten Flug- und Bahnverkehr unterschiedliche Preise an

Jeder kennt es: Der Urlaub oder der Besuch bei Verwandten und Freunden steht vor der Tür und die Reisenden haben nun die Qual der Wahl, ob sie mit der Bahn oder dem Flieger verreisen möchten. Flugreisen gelten inzwischen gemeinhin als günstigere Variante, das vermitteln unter anderem großangelegte Werbekampagnen von Billigfliegern.

Der Sprecher für Bahn und ÖPNV des Verkehrsclub Deutschland, Philipp Kosok, erklärt die preislichen Unterschiede mit der asymmetrischen Versteuerung beider Transportmittel. So fallen bei Bahn- und Flugtickets innerhalb Deutschlands 19 Prozent Mehrwertsteuer an, bei internationalen Flugtickets greift diese Regelung allerdings nicht: Ein Vorteil für die Fluggesellschaften. Böttger, ein Berliner Verkehrsexperte, ergänzt, dass Flughäfen im Gegensatz zum ÖPNV vom Staat gefördert werden."Es ist eine massive Ungleichbehandlung, die es auch in anderen Ländern so nicht gibt.", merkt Kosok gegenüber Business Insider an. Außerdem muss im Flugverkehr keine Kerosinsteuer gezahlt werden, während im Zugverkehr der benötigte Strom besteuert wird. Für die Deutsche Bahn kommen zusätzlich Trassenpreise hinzu, die wie eine Maut funktionieren, auch Schnellstrecken kosten extra.

Ist Fliegen wirklich billiger?

Quotas, ist ein unabhängiges Qualitäts- und Marktforschungsinstitut, widmete dem Thema 2018 eine Studie, in der die Entwicklung der Flug- und Bahnpreise sowie deren Preisverhältnis untersucht wurden. Für den Preisvergleich wurden die günstigsten Flugpreise und die niedrigsten Bahnpreise inklusive Sitzplatzreservierung anhand von drei Szenarien verglichen: Einmal reiste ein Geschäftsmann mit Handgepäck, einmal ein Pärchen und einmal eine Familie mit viel Gepäck. Es wurden die Preise von vier verschiedenen Buchungszeitpunkten analysiert, von bis zu acht Wochen bis zu einem Tag vor Reiseantritt. Überraschend hier: Über die Jahre 2015, 2016 und 2017 war die Bahn in 84 bis 90 Prozent der Fälle günstiger. Die Statistiken zeigen außerdem, dass gerade im Jahr 2017 ein signifikant erhöhtes Sparpotenzial für Bahnfahrer zu beobachten war, Tendenz weiterhin steigend. Das widerlegt die gängige Annahme, Fliegen wäre billiger, denn die Bahn ist in fast allen Fällen die preiswertere Alternative.

Warum erscheinen Bahnpreise so teuer?

"Die Wahrnehmung der Reisenden und die Statistik klaffen auseinander.", so Kosok. Der Eindruck der hohen Bahnpreise wird meist dadurch vermittelt, dass nach ICE-Preisen geurteilt wird. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn seien ICs jedoch deutlich preiswerter. Außerdem hängen die Preise davon ab, wie viele Bahnstationen ein Zug auf seiner Strecke passiert, da für jeden Bahnhof Stationsentgelte anfallen. Auch seien stark frequentierte Strecken wie München-Berlin oder Hamburg-München teurer, da die Bahn dort keinen Druck hat, günstige Preise anzusetzen. Individuell kommt es für den einzelnen Kunden außerdem darauf an, welche Ticketoption gewählt wird, für den Zug-gebundenen Super Sparpreis lässt es sich schon für unter 20 Euro Bahn fahren, ein Flex-Ticket ist hingegen teurer.

Die politische Seite

Politisch gesehen fehlen Investitionen und Förderungsprogramme für den Schienenverkehr. Böttger bemängelt zudem, dass die Regierung keine Anstalten mache, eine Kerosinsteuer einzuführen, mit der rund fünf Milliarden Euro verdient werden könnten, welche wiederum als Investition in den Schienenverkehr genutzt werden könne. Er vermutet, dass die Regierung wegen drohender Proteste zögert. Zumindest die Senkung der Mehrwertsteuer für den deutschen Fernverkehr der Bahn auf sieben Prozent ab 2020 verspricht Besserung, die Deutsche Bahn hat infolgedessen die Ticketpreise um zehn Prozent gesenkt.

