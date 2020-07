Der Nebenjob wirft kaum etwas ab? So verringern Sie die Abgaben

Mitte vergangenen Jahres wurden in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Mehrfachbeschäftigte verzeichnet - das geht aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine entsprechende Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann der Linken hervor. Als Mehrfachbeschäftigter haben Sie verschiedene Möglichkeiten, neben Ihrer Hauptbeschäftigung etwas dazu zu verdienen. Beachten Sie die richtigen Grenzen und Beschränkungen, können Sie niedrige Abgaben erreichen:

1. Eine freiberufliche Nebentätigkeit

Findet die selbstständige Tätigkeit nebenberuflich statt, werden bei Einnahmen von maximal 410 Euro im Jahr in der Regel keine Sozialabgaben fällig. Abhängig von Ihrer Haupttätigkeit müssen Sie aber dennoch Rentenbeiträge zahlen, etwa wenn Sie Lehrer oder Handwerker sind.

Verdienen Sie mit der freiberuflichen Nebentätigkeit mehr als den oben genannten Betrag, müssen Sie eine Einkommenssteuererklärung einreichen - zahlen aber als beim Finanzamt angemeldeter Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer, sofern Sie jährlich weniger als 22.000 Euro mit dieser Beschäftigung einnehmen. Die Anmeldung als Kleinunternehmer kann sich also wirklich lohnen.

2. Ein Minijob auf 450-Euro-Basis

Eine weitere und der Bundesagentur für Arbeit zufolge offenbar sehr beliebte Variante des Nebenverdienstes, ist die Einstellung als Minijobber: Sie dürfen als Minijobber im Durchschnitt monatlich maximal 450 Euro verdienen, insgesamt 5.400 Euro im Jahr. Der Vorteil ist, dass Ihr Arbeitgeber hier die Krankenkassen- und Rentenbeiträge sowie in der Regel auch eine pauschale Lohnsteuer von zwei Prozent für Sie zahlt und Sie selbst nicht zu Abgaben oder einer Nennung der Beschäftigung in der Steuererklärung verpflichtet sind. Sie sparen also Geld und Zeit.

Achtung: Wer arbeitslos gemeldet ist, kann natürlich auch einen Minijob annehmen, darf aber in keinem Fall mehr als 450 Euro in einem Monat verdienen - ansonsten wird er nicht weiterhin als arbeitslos eingestuft und kann keine staatliche Unterstützung mehr beziehen.

Ein Arbeitgeber kann sich aber auch dafür entscheiden, seinen Minijobber in eine Steuerklasse einzustufen und keine Pauschalsteuer für ihn zu bezahlen - das wirkt sich natürlich nachteilig auf den Minijobber aus.

Als Minijobber haben Sie übrigens die Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen, so können Sie Geld sparen. Bedenken Sie dabei allerdings, dass ausbleibende Rentenbeiträge im Rentenalter für geringere Auszahlungen sorgen.

3. Einstellung als Saison- oder Aushilfskraft

Es gibt eine Möglichkeit, den Sozialabgaben in der Nebenbeschäftigung gänzlich zu entgehen: Lassen Sie sich als Saison- oder Aushilfskraft einstellen. Als solche müssen Sie nur dann Sozialabgaben zahlen, wenn Sie mehr als 70 Tage im Jahr kurzfristig beschäftigt arbeiten. Ihre Steuern werden vom Arbeitgeber über die Klasse 6 berechnet und Sie erhalten zuviel gezahlte Abgaben an das Finanzamt zurück.

Achtung: Die Grenze von 70 Tagen wurde für das Jahr 2020 auf 120 Arbeitstage hochgestuft - ebenso wie die Verdienstgrenze bei Minijobbern für die Monate März bis Oktober ausgesetzt ist. In diesen Monaten dürfen Minijobber mehr verdienen als durchschnittlich 450 Euro, da es sich um eine Corona-bedingt "unvorhersehbare" Situation handelt. Tritt eine solche ein, dürfen Minijobber gesetzmäßig "gelegentlich" ihre Verdienstgrenze überschreiten. Ab November ist "gelegentlich" in diesem Zusammenhang wieder mit der Dauer von drei Monaten innerhalb eines Jahres gleichzusetzen.

4. Ein nichtselbstständiger Nebenverdienst von mehr als 450 Euro monatlich

Diese Möglichkeit klingt zunächst attraktiv, da Sie unbegrenzt nebenbei verdienen dürfen. Trotz dieser Tatsache sollten Sie sich nicht voreilig für die Aufnahme einer nichtselbstständigen Nebenbeschäftigung mit einem Verdienst von mehr als 450 Euro monatlich entscheiden. Die Steuerklasse und damit die Höhe der Abzüge vom Brutto-Gehalt hängt hier nämlich von den Verdiensten aus der Hauptanstellung ab, außerdem müssen Sie die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge selbst übernehmen - und so kann es sein, dass Sie bei einem Brutto-Nebenverdienst von 700 Euro am Ende des Monats nur Netto 500 Euro erhalten. Das sind gerade einmal 50 Euro mehr als ein Minijobber, dafür arbeiten Sie aber viel mehr.

Für Studierende und Rentner allerdings kann sich eine solche Beschäftigung lohnen: Verdienen Personen aus dieser Gruppe mehr als 450 Euro aber weniger als 1.300 Euro monatlich, befinden sie sich offiziell im "Übergangsbereich" und zahlen einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag.

Eine weitere Sonderregelung gilt für Rentner. Vor Erreichen der Regelaltersgrenze des Renteneintritts liegt für sie die Hinzuverdienstgrenze bei 6.300 Euro jährlich, danach darf unbegrenzt hinzu verdient werden.

Und zu guter Letzt: Wer eine ehrenamtliche Nebentätigkeit hat, sollte sich der steuerlichen Ehrenamtspauschale bewusst sein - Einnahmen von bis zu 720 Euro jährlich müssen nicht versteuert werden, wenn sie aus ehrenamtlichem Engagement stammen.

