Für eine klare Mehrheit der Investoren ist Bankenkrise nicht beendet!

Für eine klare Mehrheit der Leser des Ratgeber-Newsletters drohen weiterhin Risiken durch die Bankenbranche. In einer aktuellen Umfrage der Ratgeber-Redaktion gaben 67,6 Prozent der Befragten an, dass die Bankenkrise noch nicht beendet ist. Fast die Hälfte der Befragten hat außerdem Angst um ihr Geld.

Dabei sehen viele nicht nur Probleme im Bankensektor. Für 85 Prozent ist die Immobilienbranche besonders gefährdet, 45 Prozent befürchten Probleme in der Auto-Industrie. Wie eng der Immobilien- und der Finanzmarkt miteinander verknüpft sind, wurde in der Lehmankrise Ende der 2000er-Jahre deutlich. Und für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist gerade die Automobilbranche von großer Bedeutung. Melden auch Sie sich jetzt für den Ratgeber-Newsletter an! Dort erfahren Sie, wie Sie sich in verschiedenen Marktsituationen am besten verhalten sollten!

» Jetzt klicken und Empfehlungen der Ratgeber-Redaktion erhalten!

In der Umfrage vom 31. März gaben die meisten Umfrageteilnehmer übrigens an, dass sie trotz aller Unsicherheiten in Aktien (64,4 Prozent) und in ETFs (48,9 Prozent) investieren. 46,7 Prozent der Umfrageteilnehmer ziehen Gold und andere Edelmetalle vor. Deutlich weniger Investoren legen ihr Kapital in Zinsprodukten (28,9 Prozent) und Staatsanleihen (17,8 Prozent) an.

Wenn Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden, können auch Sie an weiteren spannenden Umfragen teilnehmen. Außerdem erhalten Sie jede Woche Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen sowie geldwerte Empfehlungen der Ratgeber-Redaktion.

Das Beste: Newsletter-Abonnenten haben zudem Zugriff auf unseren exklusiven Premium-Bereich mit einer großen Auswahl an Whitepapern, Musterschreiben und Checklisten!

» Hier zum Newsletter anmelden und jede Woche geldwerte Tipps erhalten!





Bildquellen: SVLuma / Shutterstock.com, Frank11 / Shutterstock.com