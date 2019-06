Apple-Aktie: Apple I in Aktentasche für knapp eine halbe Million US-Dollar versteigert

Ein Computer im Koffer

Am 23. Mai wurde der seltene Apple I über das britische Auktionshaus Christie’s versteigert. Es handelt sich dabei um ein besonderes Modell, welches direkt in eine Aktentasche gebaut wurde und voll funktionsfähig ist. Aufgrund dieser speziellen Bauweise kann man ihn als einen der ersten Laptops bezeichnen. Ausschließlich ein Monitor muss zusätzlich angeschlossen werden. Wie der Internetseite des Auktionshauses zu entnehmen ist, beinhaltet das Paket zusätzlich eine Handvoll verschiedenen Zubehörs, wie Handbücher, ein Panasonic Kassettenrekorder, einen Motorola-Mikroprozessor und vieles mehr.

Eine Rarität wechselt den Besitzer

Erstmals wurde das rare Sammlerstück im Jahr 1977 erworben und 2009 schließlich an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Im Jahr darauf ging der tragbare Computer in eine Privatsammlung über und wurde 2014 von einem weiteren Sammler erstanden, der das Gerät nun für 371.000 Pfund, umgerechnet knapp 470.000 US-Dollar, an den jetzigen Besitzer verkaufte, offenbart Christie’s online in der Produktbeschreibung.

Apple schreibt Geschichte

1976 hatten Steve Jobs und Steve Wozniak ursprünglich 200 Apple I Maschinen entworfen und gebaut, von denen es schätzungsweise noch 60 bis 70 gibt. Neben den Computern, die sich in Privatsammlungen befinden, findet man 15 der seltenen Apple-Geräte in Museen - einen davon seit Ende 2017 im Deutschen Museum in München. Im Laufe der letzten Jahre sind mehrere Apple I Computer versteigert worden, die jeweils einen Kaufpreis zwischen 115.000 und 730.000 Euro erzielten. Zuletzt wurde im vergangenen Jahr ein voll funktionsfähiger Apple I versteigert, dieser erzielte einen Preis von 375.000 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, BMCL / Shutterstock.com