Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2020

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Das neue GEG tritt am 01. November 2020 in Kraft, nachdem es am 03. Juli im Bundesrat endgültig beschlossen worden war. Damit werden das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ungültig.

Nach dem neuen GEG sollen Ölheizungen ab 2026 nur noch vereinzelt genehmigt werden. Seit Anfang 2020 gibt es eine Förderung von bis zu 45 Prozent beim Austausch der Heizungsanlage in bestehenden Gebäuden. Die maximale Förderhöhe ist allerdings nur zu erreichen, wenn auch die Ölheizung mit ausgetauscht wird.

Bauherren verpflichten sich außerdem, mindestens eine Form von erneuerbaren Energien einzusetzen. Darunter fallen Solaranlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder die Nutzung von Erneuerbarer Fern- sowie Abwärme.

Außerdem nimmt der schon länger existierende Energieausweis einen wichtigeren Stellenwert ein. So müssen die Berechnungen und Angaben der Eigentümer überprüft werden und auch Makler sind nun dazu verpflichtet, einen Energieausweis vorzulegen. Mit der Angabe der CO2-Emissionen wird der Energieausweis außerdem noch um eine weitere Kennzahl erweitert.

Das neue GEG erfüllt außerdem die EU-Vorgaben für Niedrigstenergiegebäude. Diese Regelung sieht vor, dass ab dem Jahr 2021 alle Neubauten eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz ausweisen und ihren Energiebedarf zum Großteil aus erneuerbaren Quellen decken. Für Neubauten von staatlichen Behörden gilt diese Regelung bereits seit 2019.

Erinnerung für einen KFZ-Versicherungswechsel

Für Besitzer eines Autos ist der 30. November ein wichtiger Stichtag, denn bis dahin muss dem KFZ- Versicherer eine eventuelle Kündigung vorliegen, da die meisten Versicherungspolicen bis Ende Dezember laufen. Andernfalls verlängert sich der Versicherungsvertrag automatisch um ein Jahr.

Das ändert sich beim Einsatz von Chemikalien

Die European Chemicals Agency (ECHA) ist zuständig für die Umsetzung der europäischen Vorschriften bezüglich des Einsatzes von Chemikalien. Ab dem 01. November treten deswegen stärkere Beschränkungen für den Einsatz von Chemikalien in Textilien und Schuhen in Kraft. Betroffen sind 33 gesundheitsschädliche Stoffe, die allesamt in der REACH-Verordnung der ECHA nachgelesen werden können.

Änderungen bei kurzfristig Beschäftigten

Bei kurzfristig Beschäftigten gilt wegen der Corona-Pandemie eine Änderung der Höchstbeschäftigungsdauer bis zum 01. November 2020. Demnach sind die Befristungen bis zum 31. Oktober von drei Monaten (70 Arbeitstagen) auf fünf Monate (115 Arbeitstage) angehoben. Für kurzfristige Beschäftigungen, die über den 31. Oktober hinausgehen und die ab dem 01. November die maximale Beschäftigungsdauer von drei Monaten überschreiten, gelten bis zum 31. Oktober Sozialversicherungsfreiheit und ab dem 01. November Sozialversicherungspflicht, wie der Provinzial-Verband aus dem Rheinland schreibt.

Corona-Regeln: Das ändert sich ab dem 08. November

Für alle Urlauber die aus einem Risikogebiet wieder zurück nach Deutschland kommen gelten ab dem 08. November neue Quarantäne-Regelungen. So verkürzt sich die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus einem Risikogebiet auf zehn Tage.

Außerdem darf ein Corona-Test frühestens fünf Tage nach einer Rückkehr nach Deutschland vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf die Quarantäne auch erst fünf Tage nach der Einreise beendet werden.

Außerdem gelten für bestimmte Personen Ausnahmeregelungen von der Quarantänepflicht. So sind Familienbesuche von bis zu 72 Stunden erlaubt, ebenso wie die Durchreise, solange das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auf dem schnellstem Weg wieder verlassen wird.

