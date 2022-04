Video: Portfolio-Diversifikation - das Home Bias-Phänomen und wie Anleger ein Portfolio diversifizieren!

Wer in Russland zu Beginn des Ukraine-Krieges nur auf dem Heimatmarkt investiert war, musste innerhalb von wenigen Handelstagen einen drastischen Einbruch der Aktienmärkte hinnehmen. Wer hingegen sein Kapital zu Beginn des Ukraine-Krieges global gestreut hatte, konnte sein Kapital nahezu komplett vor einem Verlust bewahren. Dies ist ein Beispiel dafür, warum die Diversifikation des Portfolios so wichtig ist. In unserem Video erfahren Sie, wie Sie am besten Ihre Geldanlagen aufteilen sollten - jetzt anschauen und das eigene Portfolio krisensicher machen!

In diesem Video geben wir Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Portfolio-Diversifikation. Außerdem erklären wir das Prinzip der Portfolio-Diversifikation Schritt für Schritt und warum sie für den Vermögensaufbau so wichtig ist. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

