Versicherungen: Was ist bei Schildern für kleine Motorräder wichtig?

von Martin Reim, Euro am Sonntag





Ich überlege, mir einen kleinen Roller aus dem Baumarkt zuzulegen. Was sollte ich beim Versicherungsschutz beachten?

Seit 1. März müssen viele kleine Motorräder statt eines schwarzen ein blaues Kennzeichen tragen. Die Schilder gibt es direkt beim Versicherer. Wichtig: Das Kennzeichen muss jedes Jahr neu bestellt werden - die Versicherung verlängert sich nicht automatisch, wie man es zum Beispiel von der Autoversicherung kennt.

Das neue Versicherungsjahr beginnt immer am 1. März, nicht wie bei der Autoversicherung am 1. Januar. Wenn Sie Ihren Roller erst später im Jahr nutzen wollen, können Sie die neue Versicherung auch erst dann abschließen. Entscheidend ist dabei zu wissen, dass der bisherige Versicherungsschutz trotzdem am 28. Februar ausläuft.

Zu den relevanten Fahrzeugen zählen neben kleine Rollern auch Mofas, Mokicks und Mopeds; außerdem kleine, offene Kraftfahrzeuge für ein bis drei Personen, beispielsweise Krankenfahrstühle und leichte Quads. Letztgenannte Fahrmobile dürfen nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum haben und nicht schneller als 45 Kilometer pro Stunde fahren. Auch manche Elektrofahrräder müssen ein Versicherungskennzeichen tragen: Bei den sogenannten S-Pedelecs wird die Motorunterstützung erst bei einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde abgeschaltet, und die Leistung des Motors liegt bei 500 Watt.

2021 ist neu: Bislang bestand das Kennzeichen ausschließlich aus Blech beziehungsweise Aluminium (Abmessungen: 13,0 x 10,1 Zentimeter). Nun ist es auch als Folie zugelassen, die auf eine Trägerplatte aus Kunststoff aufgeklebt wird. So kann jedes neue Jahr immer nur die Klebefolie ausgetauscht werden.

Die Folie enthält ein Hologramm, was das Fälschen des Kennzeichens erschweren soll. Bei den neuen Folienkennzeichen handelt es sich um ein Pilotprojekt - Versicherte können sich während der dreijährigen Testphase aussuchen, ob sie Folie oder Blech haben möchten. Danach könnten die Folienkennzeichen die Blechschilder vollständig ablösen. Für E-Scooter und Segways gibt es Versicherungskennzeichen ohnehin nur als als Folie (Maße: 6,7 x 5,5 Zentimeter).

