Lebensversicherungen: Stagnation als Optimum

Lebensversicherte werden für 2018 im Schnitt so wenig Rendite wie nie zuvor erhalten. Laut dem Branchendienst Versicherungsjournal.de hat von 42 erfassten Anbietern kein einziger die laufende Ver­zinsung erhöht. 26 halten den Wert konstant, der Rest senkt ab. Die Angaben umfassen rund zwei Drittel des Marktes.geht es bei Helvetia (minus 0,40 Prozentpunkte), gefolgt von Bar­menia, Itzehoer, LVM und Nürnberger (minus 0,25 Prozent). ­Absolut gesehen ist nun am wenigsten zu holen bei Nürnberger Beamten (1,75 Prozent), gefolgt von Gothaer (1,80 Prozent). Am meisten gibt es bei Ideal und der Presseversorgung (jeweils drei Prozent), gefolgt von AXA und DBV (2,90 Prozent). Bei den zehn größten Anbietern sind - soweit die Angaben schon vorliegen - AXA und Allianz am großzügigsten.Die meisten Zahlen gelten für neu abgeschlossene, ungeförderte Rentenversicherungen mit Garantiezins und beziehen sich auf den sogenannten Spar­anteil, also Einzahlungen minus Kosten. Falls der Anbieter keine Policen mit Garantiezins mehr offeriert, was beispielsweise bei Ergo der Fall ist, wird der Wert für bereits laufende Verträge genommen. Manche Anbieter haben klassische und neuartige Kontrakte im Angebot. So zahlt die Allianz für ihre Produktlinie Perspektive, bei der nur die Einzahlungen zu Vertragsende ­garantiert sind, aktuell einen Aufschlag von 0,1 Prozentpunkten auf den laufenden Zins für Garantieprodukte.ist beispielsweise auch für sogenannte Indexpolicen relevant, die sich immer stärker verkaufen. Hier hat der Kunde zu Beginn jedes Jahres die Wahl, ob er sich die laufende Verzinsung von vornherein sichert oder ob das Geld an der Wertentwicklung eines Index teilhaben soll.Bei vielen älteren Policen wird mehr bezahlt als angegeben, weil der Garantiezins oft höher liegt als die laufende Ver­zinsung. Diese ist, einmal zugesagt, für das bestimmte Jahr verbindlich.Bei allen Anbietern kommen noch unverbindliche Zahlungen hinzu, etwa Schlussüberschuss­anteile. Die Zuweisungen an Kunden heißen oft auch Überschussbeteiligung.