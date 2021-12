Immobilienmanagement: Es lebe das Büro!

€uro am Sonntag

Dass Begriffe wie Desk-Sharing und Remote-Working mittlerweile allgegenwärtig sind, zeigt, wie sehr sich Arbeitswelten verändert haben. Corona hat entscheidend dazu beigetragen und den Wandel kräftig angeschoben. Die Pandemie hat Trends wie die Digitalisierung beschleunigt. Doch hat im Zuge der Corona-Krise und von Homeoffice das Büro als Arbeitsort ausgedient? Ganz und gar nicht. Hochwertige Büros in guten Lagen sind sehr gefragt und damit als Immobilieninvestment attraktiv wie eh und je.

Klar ist, dass das Homeoffice kein kurzfristiges Phänomen ist, keine Art Experiment, das nach Corona wieder verschwindet. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass mobiles Arbeiten funktioniert und der Arbeitsplatz nicht mehr ausschließlich und zwingend in einer Büroimmobilie sein muss. Aber nur weil gewisse Abstimmungsprozesse zwangsläufig per Internet stattfinden, heißt es nicht, dass Büros gar nicht mehr gebraucht werden. Verwaltende Tätigkeiten können von jedem Ort der Welt erledigt werden, sofern die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Doch Geschäftsmodelle weiterentwickeln und kollaborativ arbeiten - das lässt sich viel besser, wenn die Beteiligten in einem Raum direkt interagieren können. Einen Spirit entwickeln und eine Identität zu dem schaffen, was man tut, das kann viel besser an einem Ort gelingen, an dem Menschen zusammenkommen: im Büro!

Corona hat bewiesen, dass der Mensch ein soziales Wesen und der persönliche Austausch wichtig ist, um Ideen zu entwickeln und kreativ zu werden. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass repräsentative Räumlichkeiten in zentralen Lagen ein Vorteil im Wettbewerb um neue Mitarbeiter sein können.

Für Immobilieninvestoren geht es künftig insbesondere darum, welche Räumlichkeiten gebraucht werden, um die veränderten Anforderungen zu erfüllen. Es geht um Flächen, die Sicherheit für Mitarbeiter bieten, zum Beispiel durch moderne Luftfiltersysteme in den Gebäuden. Es sind aber auch Umgebungen gefragt, die flexibles Arbeiten zulassen und den Austausch, die Kollaboration, aber auch konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Der Schlüssel erfolgreicher Konzepte ist die Kombination aus beiden Welten - mobiles Arbeiten und Arbeiten im Büro.

Dass Büros als Immobilieninvestment begehrt sind, zeigen auch aktuelle Transaktionszahlen. Gemäß BNP Paribas Real Estate ist von Januar bis September 2021 mit knapp 18 Milliarden Euro Investitionsvolumen bundesweit das drittbeste Ergebnis des vergangenen Jahrzehnts verzeichnet worden. Der Fokus lag dabei stark auf den Top-7-Standorten - vor allem Immobilien in Frankfurt am Main, aber auch in Berlin und München sind gefragt. In den ersten drei Quartalen 2021 lag der Flächenumsatz mit 2,25 Millionen Quadratmetern fast 16 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Dass große Konzerne weiterhin an die Zukunft des Büros glauben, wird auch dadurch untermauert, dass Internetriesen wie Google ihre Präsenz in Metropolen weiter ausbauen. Und das nicht nur als Mieter, sondern auch als Eigentümer! Google hat unlängst eine Immobilie in New York für 2,1 Milliarden US-Dollar gekauft, der größte Immobiliendeal seit Beginn der Corona-Pandemie. Google ist dabei kein Einzelfall, wie Apple mit dem Ausbau des Standorts in München zeigt. Dies verdeutlicht, dass es um mehr geht, als darüber nachzudenken, ein paar Euros zu sparen, weil Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Es kommt ganz entscheidend auf die Lage, die Qualität der Immobilien und vor allem auf die Zukunftsfähigkeit der Flächenkonzepte an, die langfristig einen Bedarf treffen.

Immobilieninvestoren sollten den Markt genau sondieren, um attraktive Opportunitäten zu erkennen und zu nutzen.

Executive Director Real I.S. Kotz leitet den Bereich Client Relations and Capital Funding für private und institutionelle Anleger der Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilienassetmanagement. Als diplomierter Bankbetriebswirt und Certified Real Estate Investment Analyst ist er Lehrbeauftragter der TU München. Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden deutschen Anbieter von Immobilieninvestments für private und institutionelle Anleger.

