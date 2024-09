Das Smartkonto von C24: Volldigital, kostenlos und klimaneutral

Finanz-Tipp

Ein volldigitales und nachhaltiges Girokonto gefällig? Das Smartkonto von C24 bietet nicht nur umfassende Kontofunktionen kostenlos, sondern auch attraktive Zinsen. Werfen wir einen genaueren Blick auf dieses innovative Konto.

Alles auf einen Blick

Mobiles, kostenloses und klimaneutrales Girokonto*

Vier kostenlose Bargeldabhebungen im Monat

Weltweit kostenlos bezahlen

2,25 Prozent Zinsen auf alle Konten

Verwaltung von Fremdkonten über die Banking-App

Debit Mastercard und Girocard für aktive Nutzer kostenfrei

Bis zu 4 Unterkonten mit IBAN

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung von C24 Smart* ist unkompliziert und erfolgt in wenigen Minuten über das Smartphone. Man benötigt lediglich einen Ausweis und eine Mobilnummer. Alle Schritte, inklusive der Identitätsbestätigung per Videochat, sind digital. Es fallen keine Kontoführungsgebühren an, auch nicht bei fehlendem monatlichen Geldeingang.

Zinssatz

Das C24 Smartkonto* wartet mit attraktiven 2,25 Prozent Zinsen für alle Konten auf. Diese gelten für Guthaben bis zu 100.000 Euro. Die Zinsen sind variabel, was bedeutet, dass sie sich je nach Marktlage ändern können.

Kontoführung

Buchungen, Daueraufträge, Überweisungen, Echtzeitüberweisungen und Zahlungen mit der Debitkarte sind kostenlos. Der Dispositionszins beträgt günstige 7,49 Prozent. Zudem bietet C24* einen Sofortdispo von 400 Euro an, der nach drei Gehaltseingängen auf bis zu 10.000 Euro erhöht werden kann. Eine praktische Funktion ist die Möglichkeit, bis zu vier Unterkonten, sogenannte Pockets, anzulegen. Jedes Pocket erhält eine eigene IBAN für Überweisungen und Lastschriften, sodass Sie auf diesen Konten Geld für eigene Projekte zurücklegen können.

Karten

Bei der Kontoeröffnung erhalten Kunden eine virtuelle Debit Mastercard. Diese bleibt kostenlos, sofern sie aktiv genutzt wird. Bedeutet: das Konto muss monatlich mit mindestens zwei Lastschriften belastet werden. Andernfalls wird eine einmalige Gebühr von 1,99 Euro erhoben. Zusätzlich erhalten alle aktiven Nutzer eine kostenlose Girocard. Über die dazugehörige Banking-App können bis zu acht weitere virtuelle Karten erstellt und mit Apple Pay oder Google Pay verknüpft werden.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank* hat sich verpflichtet, durch ihre Geschäftsaktivitäten verursachte CO2-Emissionen zu kompensieren und geht hierbei sogar 10 Prozent darüber hinaus. Sie unterstützt diverse Klimaschutzprojekte, um diesen Ausgleich zu realisieren.

Cashback-Aktion

Das C24 Girokonto* sammelt automatisch Punkte bei jeder Kartentransaktion. Man erhält 0,05 Prozent des Einkaufswertes als Belohnung für alle Kartenumsätze. Bei Einkäufen über CHECK24 Shopping gibt es sogar 2 Prozent und bei ausgewählten Aktions-Partnern bis zu 2,5 Prozent Cashback.

Weitere Kontomodelle

Zusätzlich zur Basisversion stellt C24* zwei kostenpflichtige Kontomodelle zur Verfügung: das C24 Plus Konto für monatlich 5,90 Euro und das C24 Max Konto für 9,90 Euro pro Monat. Diese Varianten umfassen unter anderem kostenfreie Geldabhebungen weltweit (bis zu sechsmal pro Monat beim Plus Konto und bis zu achtmal beim Max Konto), noch mehr Aktions-Cashback, einen erhöhten Sofortdispo, einen Konto- und Käuferschutz, individuellere Mastercards und den CHECK24 Reisegoldclub (bei C24 Max).

Vorteile

Volldigital und klimaneutral

Kostenlose Kontoführung ohne Mindestgeldeingang

Attraktive Zinsen für das Tagesgeldpocket (2,25 Prozent bis 100.000 Euro)

Bis zu 2,5 % Cashback auf Kartenumsätze

Vier kostenlose Bargeldabhebungen monatlich

Einfache Kontoeröffnung per Smartphone

Multibanking-Funktion in der App zur Verwaltung von Fremdkonten

Kostenloser Sofortdispo und günstiger Dispozins

Nachteile

Einzahlungen kosten: bis zu 5.000 Euro für 7,50 Euro, über 5.000 Euro für 15 Euro

Debit Mastercard nur bei aktiver Nutzung kostenlos, ansonsten 1,99 Euro Gebühr

Keine "echte" Kreditkarte im Angebot

Fazit

Das C24 Smartkonto* überzeugt durch seine volldigitale und klimaorientierte Ausrichtung. Es bietet attraktive Zinsen auf alle Konten, kostengünstige Kontoführung sowie eine praktische Multibanking-Funktion. Die Kontoeröffnung ist denkbar einfach und die Verwaltung erfolgt bequem über eine gut durchdachte Banking-App. Lediglich bei der Bargeldeinzahlung und dem fehlenden Angebot einer echten Kreditkarte zeigt das Angebot leichte Schwächen. Für alle, die ein modernes, nachhaltiges und flexibles Girokonto suchen, ist das C24 Smartkonto* eine starke Wahl.

