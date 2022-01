Tichys Einblick: Die Illusionisten

Devisen in diesem Artikel EUR/USD 1,1416

Die gedruckte Version des Online-Magazins "Tichys Einblick" mit namhaften und unabhängigen Autoren ist im Oktober 2016 gestartet.

Tichys Einblick ist ein Monatsmagazin für liberal-konservative Menschen, die die Nase voll haben vom bevormundenden Mainstream-Journalismus, die selber denken, die die Wahrheit vertragen, die mehr über Hintergründe und Zusammenhänge erfahren möchten. Die die Dinge anschauen, wie sie sind und nicht so, wie man sie sich wünscht.

Die Illusionisten

Die neue Regierung betreibt vor allem Beschwörungspolitik: In der Energie-, der Wirtschafts- und der Außenpolitik, überall steht Anspruch gegen Realität. Die Kosten dieser Wünsch-dir-was-Methode werden so gut wie möglich verschleiert.

Im Trüben fischen

Die Bundestagswahl zeigte, dass Wahlen in Deutschland nicht nur in der Mitte zu gewinnen sind. Die SPD holte Stimmen bei Die Linke und AfD. Was das für Söder und Merz bedeutet.

From China - with Love?

In 27 Jahren will China die dominierende Weltmacht sein. Für dieses Ziel hat die KP der Armee eine bedeutende Rolle zuerkannt. Modernste Waffen stehen vor der Einführung.

Der Freiheit eine Gasse!

Nicht die Ungeimpften sind für die Regierenden eine Gefahr, sondern die Geimpften, die sich weniger vor dem Virus als vor der Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fürchten.

Entschulden auf die unfeine Art

Der Ökonom Thomas Mayer ist sicher: Die EZB wird sich nicht dagegenstellen, wenn die Inflationsrate dauerhaft den Nominalzins übersteigt.



...und viele weitere Themen, die hierzulande totgeschwiegen oder kleingeredet werden.





