Barclays Platinum Double: Für wen sich die beliebte Reisekreditkarte lohnt

Kreditkarten-Tipp!

Das Barclays Platinum Double ist die perfekte Reisekreditkarte. Mit kostenlosen weltweiten Bargeldabhebungen, gebührenfreien Zahlungen und umfassenden Versicherungsleistungen bietet sie ein Rundum-Sorglos-Paket. Doch lohnt sich die Karte wirklich? Wie ist es mit dem Preis-/Leistungsverhältnis? Wir klären auf.

Obwohl das Barclays Platinum Double* eine jährliche Gebühr von 99 Euro aufweist, kann diese Kombination aus Visa und Mastercard uneingeschränkt empfohlen werden. Im folgenden Leitfaden wird erläutert, warum das so ist.

Was zeichnet das Barclays Platinum Double aus?

Ein Blick auf die Vorteile des Barclays Platinum Double* zeigt Unterschiede zu anderen Premium-Reise-Kreditkarten. Hier steht zwar nicht das Sammeln von Meilen oder Punkten im Vordergrund. Stattdessen besticht das Barclays Platinum Double* durch essenzielle Reisevorteile, insbesondere in den Bereichen Gebühren und Sicherheit. Hier übertrifft es andere Kreditkarten bei weitem. Die drei bedeutendsten Merkmale der Platinum Kreditkarte im Doppelpack sind:

Kostenlose Bargeldabhebungen in Deutschland und weltweit

Gebührenfreie Zahlungen in Euro und Fremdwährungen

Umfassende Versicherungsleistungen für Reisen und Zuhause

Jahresgebühr

Die Jahresgebühr ist im Vergleich zur Konkurrenz sehr moderat. So liegt sie beispielsweise weit unter der Gebühr derAmerican Express Gold Card* (144 Euro jährlich).

Weltweit kostenlose Zahlungen & Bargeldabhebungen

Mit dem Kreditkartendoppel im Portemonnaie kann weltweit kostenfrei an allen Geldautomaten mit Visa- oder Mastercard-Symbol Bargeld abgehoben werden, ausgenommen Automatenentgelte einiger Länder. Uneingeschränkt kostenfrei sind mit dem Barclays Platinum Double* alle Zahlungen, unabhängig vom Standort und der Währung. Bei anderen Karten fallen oft bis zu zwei Prozent Fremdwährungsgebühren an. Diese werden mit der Barclays Platinum Double* eingespart. Im Ausland empfiehlt sich die Nutzung der Mastercard für einen geringfügig besseren Umrechnungskurs als bei der Visa, was zusätzliche Einsparungen ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Ersparnis ohne Fremdwährungs- und Abhebungsgebühren, während bei Premium-Kreditkarten wie der Miles & More oder American Express Gold beide Gebühren anfallen. Mit dem Barclays Platinum Double* lassen sich entsprechend beträchtliche Summen sparen.

Welche Versicherungen bietet das Barclays Platinum Double?

Das Barclays Platinum Double* punktet zudem durch außergewöhnliche Versicherungsleistungen, einschließlich dreier zentraler Reiseversicherungen mit Selbstbehalt:

Reiserücktrittskosten-Versicherung (Selbstbehalt 200 Euro)

Auslandsreise-Krankenversicherung (Selbstbehalt 200 Euro)

Mietwagen-Vollkaskoversicherung

Attraktive Zusatzleistungen für Karteninhaber

Neben den attraktiven Versicherungsleistungen bietet das Barclays Platinum Double* mehrere attraktive Zusatzleistungen:

Drei kostenfreie Kartendoppel für Partner oder Kinder

Rückzahlung der Kartenabrechnung nach zwei Monaten

Notfallpaket auf Reisen (500 Euro pro Tag bei Kartenverlust)

Garantie-Verlängerung für den Kauf von Haushaltsgeräten

Warenschutz bis 90 Tage nach dem Einkauf

Besonders vorteilhaft ist das Angebot für Partner oder Kinder, die ebenfalls von einigen Leistungen profitieren.

Zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 59 Tagen

Im Vergleich zu anderen Kreditkarten bietet Barclays die Möglichkeit, die Kreditkartenabrechnung bis zu 59 Tage verzögert zu begleichen, wodurch zusätzlicher finanzieller Spielraum geschaffen wird. Bei anderen Reisekreditkarten, insbesondere Debitkarten, erfolgt die Abbuchung meist wenige Tage nach der Abrechnung. Das Barclays Platinum Double* bietet hier klare Vorteile.

Was sind die Nachteile des Barclays Platinum Doubles?

Das Barclays Platinum Double* kostet 99 Euro jährlich, jedoch sind alle Partnerkarten bedingungslos kostenfrei. Bis zu vier Kartendoppel (Visa und Mastercard) sind für insgesamt 99 Euro erhältlich - ein attraktiver Deal.

Ebenfalls als Vor- und Nachteil könnte die restriktive Politik bei Kartensperrungen gesehen werden. Bei Nutzung in verschiedenen Ländern kann es zu Sperrungen kommen. Transaktionen im Ausland bei weniger bekannten Unternehmen können schwieriger sein. Ein kurzer Anruf bei der Hotline hebt die Sperre auf.

Ein erhebliches Problem sind die Zinsen der Teilzahlungsoptionen mit effektiven 23,74 Prozent jährlich. Dies ist oft bei der Beantragung voreingestellt. Es wird geraten, diese Option zu streichen oder sie nach Erhalt der Karte über die Hotline zu ändern.

Abschließend sei noch erwähnt, dass das Barclays Platinum Double* kein Bonusprogramm bietet. Weder Meilen noch Punkte werden gesammelt. Wenn dies wichtig ist, sollte ein Blick auf andere Reisekreditkarten geworfen werden!

Fazit

Das Barclays Platinum Double* gehört zu den besten Reisekreditkarten auf dem Markt. Beeindruckend ist die Kombination aus niedrigen Gebühren für Abhebungen und Fremdwährungsumsätze sowie umfassenden Versicherungsleistungen, die größtenteils ohne Selbstbeteiligung auskommen. Die Nachteile sind gering und die Jahresgebühr von 99 Euro ist im Verhältnis zu den gebotenen Leistungen überschaubar.

Übrigens: Die aktuell besten Reise-Kreditkarten finden Sie in unserem Reisekreditkarten-Vergleich. Vergleichen Sie dieses Angebot gerne mit anderen Anbietern.