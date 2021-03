Autokauf auf Raten: Welche Kfz-Finanzierer im exklusiven Test am besten abschneiden

€uro am Sonntag

Geht zuerst die Waschmaschine kaputt und dann auch noch der Fernseher, braucht es erstens Stimmungsaufheller und zweitens Geld für Ersatz. Doch so ärgerlich der plötzliche Ausfall von Haushaltshelfer und Kinoersatz auch ist: Es könnte noch viel schlimmer kommen. Gibt etwa das Auto von heute auf morgen den Geist auf, sind nicht nur viele Hundert Euro fällig, sondern schnell mal fünfstellige Beträge.

Für ein neues Auto geben die Deutschen im Schnitt mehr als 33.500 Euro aus, hat das Vergleichsportal Verivox ausgerechnet. Tut es ein Gebrauchtwagen, sind es durchschnittlich 12.500 Euro. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Insbesondere dann, wenn das Konto auch ohne teure Anschaffungen zum Monatsende meist weitgehend abgeräumt ist und keine großen Sprünge mehr zulässt.

Mehr als jedes dritte privat erworbene Auto wird per Kredit oder Leasing finanziert, offenbart die Statistik des Bankenfachverbands. Bei den Neuwagen, von denen für Privatpersonen und Firmenkunden zuletzt mehr als 3,6 Millionen im Jahr zugelassen wurden, waren es bei der privaten Kundschaft sogar 46 Prozent der Fahrzeuge, die nicht per Barzahlung, sondern auf Pump oder Leasingbasis an ihre Nutzer gelangten. Für Gebrauchtwagen besorgten sich immerhin noch 27 Prozent der Käufer einen Ratenkredit oder Leasingvertrag.

Weil ein Kredit einen Autokauf in vielen Fällen zwar erst möglich macht, andererseits aber kein Geschenk der Bank ist, sondern Geld kostet, rät Jörn Hüsgen, Chef des Deutschen Kundeninstituts (DKI), zum Vergleich verschiedener Angebote. Nicht nur die Zinssätze der Geldinstitute unterschieden sich mitunter gravierend und haben nach seinen Berechnungen zur Folge, dass ein Vergleich schnell mal einige Hundert oder gar noch mehr Euro sparen helfen kann. Auch in puncto Flexibilität stoßen Autokäufer auf große Unterschiede zwischen den Anbietern, erklärt er. So lassen sich viele Banken Änderungen bei der monatlichen Kreditrate oder aber das vorzeitige Begleichen und Auflösen des Autokredits teuer bezahlen.

Vier Musterfälle und acht Banken

Worin genau sich die Kreditangebote unterscheiden, hat das DKI im Auftrag von €uro am Sonntag getestet. Das Düsseldorfer Institut prüfte bei acht Anbietern Autokredite, die sich online abschließen lassen. Neben Angeboten von Geldinstituten wie der Commerzbank, Postbank, SWK Bank, Stadtsparkasse KölnBonn und der Norisbank schauten sich die Tester auch Kredite des ADAC-Ablegers ADAC Finanzdienste sowie der Check24-Tochter Kredite24 an. Geprüft wurden die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice. Bei den Konditionen arbeitete das DKI auch mit vier Musterfällen, die sich unter anderem in der Höhe und Dauer der Kredite unterschieden.

Noch ein Hinweis vorab: Der Check umfasste sowohl bonitätsabhängige Kredite als auch solche, die unabhängig von individuell geprüfter Bonität angeboten wurden. Das kann im Einzelfall wichtig sein. So besteht etwa im Fall besonders guter Bonität eines Kreditnehmers die Chance auf bessere Konditionen als unter Einheitsbedingungen.

ADAC und Norisbank am besten

Die Bestnote "sehr gut" erreichten die Anbieter Norisbank und Postbank mit ihren jeweils bonitätsabhängigen Kreditangeboten sowie die ADAC Finanzdienste mit ihrem bonitätsunabhängigen ADAC Autokredit. Das Angebot des Automobilclubs schnitt unter den bonitätsunabhängigen Darlehen am besten ab, obwohl der Zweidrittelzins (zwei Drittel der Kunden bezahlen höchstens diesen, ein Drittel einen höheren Zins) etwas höher lag als bei den Konkurrenten SWK Bank und Degussa Bank. Die ADAC Finanzdienste kompensierten das unter anderem damit, dass sie für optionale Änderungen am Kredit (also während der Laufzeit zum Beispiel Sondertilgungen, Stundungen oder eine Änderung des Zahlungszeitpunkts) die wenigsten Gebühren erheben.

Der ADAC-Kredit fiel im Test mit hoher Flexibilität auf. Nur eine Erhöhung der monatlichen Raten ist nicht möglich. Positiv wertete das DKI auch die Möglichkeit für Selbstständige und Freiberufler, den Online-Autokredit zu bekommen. Das bot im Test ansonsten nur die Sparkasse KölnBonn. Außergewöhnlich groß ist die Spanne der möglichen Kredithöhen. Sie reicht beim ADAC von 2.500 bis 100.000 Euro. Das heißt, hier gibt es auch Darlehen für hochpreisige Modelle. Alle anderen Anbieter deckeln die Kreditsumme deutlich früher: die Degussa Bank schon bei 40.000 Euro, Kredite24, Postbank und SWK Bank bei 50.000 Euro, die Norisbank bei 65.000 Euro und die Commerzbank sowie die Sparkasse KölnBonn bei 80.000 Euro.

Die ADAC Finanzdienste erzielten auch im Kundenservice ein "sehr gut". Anfragen per Telefon oder Mail wurden zackig entgegengenommen und beantwortet. Zudem gibt es bei dem Anbieter unter anderem einen Live-Chat und eine spezielle Hotline zum Autokredit.

Die Norisbank schnitt unter den bonitätsabhängigen Anbietern am besten ab. Die Bank nannte in drei der vier Musterfälle den günstigsten und in einem Musterfall den zweitgünstigsten Zinssatz. Im Gegenzug verlangt sie allerdings für Ratenerhöhungen und -senkungen sowie für Stundungen Gebühren. Der Kredit der Norisbank war im Test neben dem von Kredite24 der flexibelste. Als besonders verbraucherfreundlich wertete das DKI das von 14 auf 30 Tage erweiterte Widerrufsrecht. Positiv auch: Einen Online-Autokredit gibt es schon ab 1.000 Euro.

Beim Kundenservice reichte es nur zu einem "befriedigend". Zwar punktete die Norisbank mit besten Bewertungen der Hotline-Mitarbeiter in puncto Kompetenz und Freundlichkeit. Doch auf E-Mail-Anfragen wurde eher langsam reagiert und jede dritte Antwort ging gar nicht auf die gestellte Frage ein. Auffällig: Die Norisbank war im Test die einzige, die den Social-Media-Kanal Facebook nicht nutzt.

Degussa Bank: schlechter Service

Am schwächsten schnitten im Test die Degussa Bank (bonitätsunabhängiger Kredit) und die Sparkasse KölnBonn (bonitätsabhängiger Kredit) ab. Die Degussa Bank lag bei den Zweidrittelzins-Sätzen sowie den Konditionen in den vier Musterfällen im Mittelfeld. Entscheidender Malus war die Note "ausreichend" im Kundenservice. Die Tester brauchten bei der Bank sowohl per Telefon als auch per Mail die meiste Geduld. Irritierend: Auf zehn der 15 per Mail gestellten Fragen reagierte sie gar nicht. Man könnte auch sagen: Zwei von drei Anfragen landeten im Nirwana.

Unter den Anbietern bonitätsabhängiger Kredite schnitt die Sparkasse KölnBonn am schlechtesten ab, auch wenn es noch für ein "gut" reichte. Dafür sind unter anderem die hohen Zinssätze verantwortlich. Positiv wiederum fiel auf, dass die Rheinländer für optionale Änderungen keine Gebühren verlangen. Und Kunden, die das wollen, können ihren Autokredit bis zu zehn Jahre laufen lassen. Das gibt es sonst nur noch bei Kredite24. Für den Kundenservice bekamen die KölnBonner ein "sehr gut", auch wenn die Hotline-Mitarbeiter die im Vergleich schlechteste Bewertung hinsichtlich Kompetenz bekamen.

Zinssätze von 1,99 bis 8,51 Prozent

Neben vielen anderen Aspekten steht und fällt die Attraktivität von Autokrediten vor allem mit den Kosten. Wie groß die Unterschiede da sein können, zeigen unsere vier Musterfälle. Gleich im ersten Beispiel (Zwei-Jahres- Kredit über 5.000 Euro) reicht die Spanne der effektiven Zinssätze von 1,99 bis 8,51 Prozent. Wer hier also den günstigsten Anbieter wählt, kann gegenüber dem teuersten gut 344 Euro sparen. Besonderheit bei diesem Musterfall: Hier konnte die Postbank keine Konditionen nennen, weil die Musterkundin mit einem angenommenen Netto-Monatseinkommen von 1830 Euro und einer Miete von monatlich 980 Euro keinen Kredit bekommen hätte. Im Umkehrschluss heißt das, die anderen Anbieter hatten kein Problem damit, einer Kundin mit dieser begrenzten Solvenz einen Kredit zu geben, der in jedem Fall monatlich mehr als 210 Euro kostet.

Alle getesteten Autokredite werden übrigens auch an Rentner vergeben. Allerdings dürfen die zum Zeitpunkt der Kreditvergabe bei der Commerzbank höchstens 79 und bei Kredite24 höchstens 75 Jahre alt sein. Hie und da spielt auch das Alter des Autos eine Rolle. Bei der Postbank und der SWK Bank darf es zum Ende der Kreditlaufzeit höchstens 13 Jahre alt sein. Andernfalls gibt es kein Geld - und für den Kunden am Ende kein Auto. Aber vielleicht eine Waschmaschine. Oder einen neuen Fernseher.



So wurde gewertet: Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) prüfte die acht Anbieter von Online-Autokrediten bei etwa 300 Kundenkontakten auf 150 Einzelkriterien. Dabei konzentrierten sich die Tester auf die drei Kategorien Konditionen, Angebot und Kundenservice. Konditionen (Gewichtung: 50 Prozent): Hier verglich das DKI die effektiven Zinssätze der Anbieter sowie die kompletten monatlichen Kreditkosten bei vier definierten Musterfällen mit Kreditsummen von 5.000 bis 35.000 Euro. Zudem wurde gecheckt, für welche Leistungen zusätzliche Gebühren anfallen. Angebot (30 Prozent): In dieser Kategorie prüften die Tester den Leistungsumfang der Kredite (zum Beispiel Laufzeit, Kreditsummen und verlangte Sicherheiten). Kundenservice (20 Prozent): Mit Telefonaten und E-Mails ermittelte das DKI Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz der Anbieter. Getestet wurden auch die Websites sowie die Angebote auf Social-Media-Kanälen wie Facebook.

