Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 65,33 US-Dollar und damit 8 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni fiel um 3 Cent auf 62,46 Dollar.

Im Handelsverlauf standen die Notierungen am Ölmarkt nur zeitweise etwas stärker unter Druck. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's sorgte insgesamt für weniger Nachfrage bei riskanteren Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.

Die Ölpreise haben damit den jüngsten Anstieg nicht weiter fortgesetzt. In der vergangenen Woche waren beide Sorten nach den Fortschritten bei den Zoll-Verhandlungen zwischen China und den Vereinigten Staaten teurer geworden. Inzwischen ist die Euphorie darüber wieder etwas verflogen.

Zudem warnte US-Finanzminister Scott Bessent in einem NBC-Interview, dass die Zölle wieder ansteigen könnten, wenn die Länder nicht "in gutem Glauben" verhandelten. Speziell im Zollstreit der USA mit China verteidigte er die Linie der Regierung. "Strategische Unsicherheit ist eine Verhandlungstaktik", sagte Bessent./jkr/he