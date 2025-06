US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 4,3 Millionen auf 436,1 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,1 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände stiegen um 5,2 Millionen auf 228,3 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 4,2 Millionen auf 107,6 Millionen Barrel zu. Die tägliche Ölproduktion verharrte bei rund 13,4 Millionen Barrel.

Die Daten im Überblick:

^

Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 436,1 440,4

Benzinlagerbestände 228,3 223,1

Destillatebestände 107,6 103,4°

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

