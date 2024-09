Sanierung bei Volkswagen – gelingt nun der Turnaround der Aktie?

Werbung

Der Konzern plant, seine Sparziele durch Stellenabbau, Abfindungen, Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zu erreichen. Wird es dem von Oliver Blume geleiteten Unternehmen gelingen, den Turnaround durch diese Maßnahmen zu erreichen?



Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of)



WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit In Zeichnung bis VC3YYT Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG, Porsche Automobil Holding SE 8,75% 65,00% 19.09.2025 30.09.2024

Stand: 16.09.2024 15:00 Uhr; Währung: EUR

Aktienanleihe mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit In Zeichnung bis VC3YXY Volkswagen AG 9,50% 80,00% 19.09.2025 30.09.2024

Stand: 16.09.2024 15:00 Uhr; Währung: EUR

Volkswagen (VW) machte entscheidende Fehler

Im Jahr 2015 wurde nachgewiesen, dass der Automobilkonzern die Abgaswerte manipuliert hatte. Eine zentrale Rolle spielte dabei eine Software, die erkannte, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand zur Messung der Stickoxidwerte befand. Das System passte dann die erkannten Werte an, um einen niedrigeren Schadstoffausstoß vorzutäuschen. Diese Manipulation wurde von der US-Umweltbehörde aufgedeckt. Nach weiteren Untersuchungen kam ans Licht, dass diese Software in elf Millionen Fahrzeugen installiert war. Der Konzern mit Sitz in Wolfsburg musste daraufhin insgesamt 32 Milliarden Euro für Strafen, Schadensersatz und Anwaltskosten zahlen.

Ein weiterer Managementfehler bestand darin, die Produktion nicht rechtzeitig auf Elektromobilität und autonomes Fahren umzustellen. Volkswagen unterschätzte zunächst den Trend zur E-Mobilität und konzentrierte sich zu lange auf konventionelle Antriebe. Dies führte dazu, dass Konkurrenten wie Tesla einen erheblichen Vorsprung im Bereich Elektromobilität erlangten. VW musste daraufhin massive Investitionen tätigen, um im Wettbewerb um Elektrofahrzeuge mithalten zu können.

Ökonom Marcel Fratzscher betont zudem, dass Deutschland und damit auch Volkswagen zu stark von China abhängig seien. In einem Interview beim ZDF bemängelte er, dass rund 40 Prozent der Einnahmen weiterhin aus China stammen, wo der Konzern Marktanteile verliert. Chinesische Hersteller sind insbesondere im Niedrigpreissegment mit ihrem Produktangebot besser aufgestellt als Volkswagen.

Standort Deutschland

Deutsche Unternehmen der Automobilindustrie verlagern ihre Produktionsstandorte zunehmend ins Ausland. Hauptgrund dafür sind die im Vergleich zu den Nachbarländern hohen Energiekosten. Eine Analyse des Vergleichsportals „Verivox“ mit den veröffentlichten Daten von GlobalPetrolPrices zeigt, dass der Preis (Stand: 1. Quartal 2024) pro Kilowattstunde in Deutschland bei 0,328 Euro liegt. Im Vergleich dazu beträgt der Strompreis in den USA 0,1695 Euro und in China nur 0,0704 Euro. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 0,1431 Euro, was die im internationalen Vergleich hohen Kosten in Deutschland deutlich macht. Für eine Industrienation wie Deutschland wird es dadurch schwieriger, die Produktion kosteneffizient zu gestalten. Zusätzlich zu den hohen Energiekosten belasten Abgaben, wachsende Bürokratie, fehlende Digitalisierung und Fachkräftemangel die Unternehmen weiter.

Der zunehmende Wettbewerbsdruck aus China stellt ein erhebliches Problem dar. Dank niedrigerer Löhne und Energiekosten können chinesische Unternehmen ihre Dominanz in der Automobilindustrie weiter ausbauen. Zudem profitieren sie von einem geringeren bürokratischen Aufwand und weniger strengen Umweltauflagen, was ihnen zusätzliche Wettbewerbsvorteile verschafft.

Die EU und ihre Bürokratie

Laut einem Artikel der Zeitung „Die Zeit“ haben Politiker der Ampelkoalition mehr Unterstützung von der EU gefordert, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. SPD-Chef Lars Klingbeil forderte in diesem Zusammenhang, „Ursula von der Leyen muss schnell eine ambitionierte Industriestrategie vorlegen, die die europäische Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich stärkt". Ebenfalls bemängelt der FDP-Fraktionschef Christian Dürr die Bürokratie und äußerte sich mit folgendem Statement: „Der Grund für diese Krise ist die absurde europäische Politik, die den Automobilherstellern unzählige Steine in den Weg legt".

Wie soll der Turnaround gelingen? CEO Oliver Blume gegen den Betriebsrat und die IG Metall

Der VW-Konzern plant, durch Preiserhöhungen zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Für nahezu alle Pkw-Modelle mit Verbrennungsmotoren sollen die Preise angehoben werden. Besonders stark betroffen ist der Geländewagen Touareg, dessen Preis um 2.500 Euro steigen soll. Bei den Modellen Taigo und T-Cross ist lediglich eine Anpassung um 500 Euro vorgesehen.

Gleichzeitig plant der Konzern Kostensparmaßnahmen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. Das Management hat angekündigt, dabei auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen in Betracht zu ziehen. Bereits 1988 wurde ein Volkswagen-Werk in Westmoreland, USA, geschlossen, was damals zu starkem Widerstand von Gewerkschaft und Betriebsrat führte. Zudem hat der Konzern bekanntgegeben, die Übernahmeverpflichtungen für Auszubildende aufzuheben. Betriebsbedingte Kündigungen könnten frühestens im Sommer 2025 greifen. Die IG Metall hat sich bereits entschlossen, gegen diese Maßnahmen vorzugehen. Laut eines Berichts des ZDF wurde der Vorstand des Konzerns bei der letzten Betriebsversammlung am 4. September 2024 ausgepfiffen. Eine Folge der Konfrontation könnte sein, dass die seit 1994 bestehende Beschäftigungssicherung, die noch bis Ende dieses Jahres läuft, gekündigt wird. Falls bis Sommer 2025 keine Einigung mit der IG Metall erzielt wird, könnte der Konzern auf alte Tarifverträge zurückfallen. Für Volkswagen würde dies bedeuten, dass die Regelungen von vor 1994 wieder gelten, was unter anderem Lohnausgleiche für längere Arbeitszeiten sowie zusätzliche Pausen oder höhere Zuschläge für Mehr- und Samstagsarbeit als deutliche Kostensteigerung zur Folge hätte.

Discount Zertifikat

WKN Basiswert Basispreis Laufzeit Geld Brief VC1KA3 Volkswagen AG 92,00 EUR 18.10.2024 88,78 88,80 VC3K68 Volkswagen AG 92,00 EUR 15.11.2024 87,20 87,22 VC1KB7 Volkswagen AG 92,00 EUR 20.12.2024 86,33 86,35 VD8H3A Volkswagen AG 92,00 EUR 21.03.2025 84,49 84,51 VM8E7Z Volkswagen AG 92,00 EUR 20.06.2025 81,04 81,06

Stand: 16.09.2024 15:00 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.