Online-Seminar: Finanzielle Vorsorge für jede Lebensphase - so sichern Sie Ihre Zukunft ab!

Sicherlich haben Sie sich schon mal folgende Fragen gestellt: Wie sorge ich für meine Zukunft vor? Wie schaffe ich es, im Alter finanziell unabhängig zu sein? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen? Wer im Alter mehr Geld zur Verfügung haben möchte, kommt um eine private Zusatzvorsorge nicht herum. Doch wie sollten Sie dabei am besten vorgehen? Im Online-Seminar am 12. April um 18 Uhr erfahren Sie, wie Sie Ihre Zukunft am besten finanziell absichern.

Fakt ist: Das Rentenniveau sinkt kontinuierlich und die private Altersvorsorge wird immer wichtiger. Wenn Sie künftig nicht zurückstecken wollen und Ihren Lebensstandard halten möchten, ist eine frühzeitige Geldanlage unumgänglich. Im Online-Seminar am 12. April um 18 Uhr erklärt Ihnen Thomas Wolff von Vanguard Invest, wie Sie mit einer Geldanlage am Kapitalmarkt Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Dabei erfahren Sie, was Sie abhängig von Ihrer Lebensphase bei der Vorsorge beachten sollten.

Unter anderem werden Ihnen die vier Grundprinzipien vorgestellt, die Anlegern dabei helfen, erfolgreich zu sein. Zudem erhalten Sie weiterführende Informationen, welche individuelle Anlagestrategie für Ihre Lebenslage am passendsten ist - so können Sie sich ein optimales Portfolio zusammenstellen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Thomas Wolff betreut seit über 15 Jahren Privatkunden bei der Geldanlage mit einem Schwerpunkt auf Finanzplanung. Zudem ist er zertifizierter Finanzanalyst und legt Wert auf kostengünstige Indexfonds im Portfolio.

