Um 18 Uhr geht's los: Sicher, flexibel und renditestark anlegen mit Allvest in Zeiten von Strafzinsen

Folgen FACEBOOK

Sicherheit, Flexibilität und Rendite in einem - geht das überhaupt in Zeiten von Strafzinsen? Mit Allvest powered by Allianz geht das! Wie genau das funktioniert, erklären Ihnen Finanz-Profis in unserem neuen Online-Seminar. Außerdem bekommen Teilnehmer einen Einblick, wie Experten passive und aktive Portfoliostrategien einsetzen und die geeigneten Fonds auswählen.