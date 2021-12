Online-Seminar: Altersvorsorge optimieren - ETFs und Investmentfonds intelligent nutzen

Altersvorsorge wird immer schwieriger. Die gesetzliche Rente allein reicht nicht aus, um den gewünschten Lebensstandard im Alter zu halten. Wer Glück hat, kann mit einer betrieblichen Altersvorsorge die Rentenlücke reduzieren. Es führt allerdings kein Weg daran vorbei, die Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Doch wie optimiert man die Altersvorsorge am besten in Zeiten von hoher Inflation, niedrigen Zinsen und steigender Rentenbesteuerung? Das verraten Ihnen im Online-Seminar am 15. Dezember um 18 Uhr die Investment-Profis Martin Schneider und Neil A. Robertson.

Für immer mehr Menschen sind ETFs und Investmentfonds die Lösung. Wichtig ist bei der Altersvorsorge ein geeignetes Maß zwischen Renditechancen und Sicherheit zu finden. Die Wahl von geeigneten Anlageklassen und ETFs sowie Investmentfonds ist allerdings schwierig. Oft entscheiden sich Anleger für eine Mischung aus chancenreichen Aktien und einer sicherheitsorientierten Anlage in das Tagesgeld oder Staatsanleihen von Industrieländern. In Zeiten von Niedrigzinsen bleibt vor allem die sicherheitsorientierte Anlage hinter seinen Erwartungen. Im Online-Seminar am 15. Dezember verraten Ihnen zwei Experten, wie Sie ETFs und Investmentfonds intelligent nutzen können, um damit Ihre Altersvorsorge zu optimieren.

Viele Anleger sind ratlos, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Deshalb zeigen Ihnen Martin Schneider, Geschäftsführer der Allvest GmbH, und Neil Robertson, Senior Asset-Liability Manager von der Allianz Investment Management SE, wie ein intelligentes Portfolio für die Altersvorsorge aussehen kann. Dabei erläutern Sie, wie ein Renditebaustein aus ETFs und Investmentfonds zusammengestellt und mit einem renditestarken Sicherheitsbaustein inklusive alternativer Anlagen kombiniert wird. Zudem gehen Sie im Online-Seminar am 15. Dezember ab 18 Uhr auf unterschiedliche Auszahlungsmöglichkeiten und steuerliche Aspekte bei der Altersvorsorge ein.

Ihre Experten im Webinar

Martin Schneider ist Managing Director von Allvest powered by Allianz, Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV). Er wechselte für den Aufbau von Allvest von McKinsey zur Allianz. Bei McKinsey hat er die Entwicklung neuer und digitaler Geschäftsmodelle im Finanzbereich vorangetrieben.

Neil A. Robertson ist Senior Asset-Liability Manager bei der Allianz Investment Management SE, kurz AIM, und unter anderem auch zuständig für die Entwicklung von leistungsstarken Anlagelösungen wie der Allianz-Tochter Allvest. AIM entwickelt, steuert und implementiert die Anlagestrategie für die Versichertengelder der Allianz weltweit - nachhaltig und verantwortungsbewusst mit Vermögenswerten von über 750 Milliarden Euro.

Bildquellen: Khongtham / Shutterstock.com