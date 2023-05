Online-Seminar: Der Art Market Report 2023 - Was Sie bei Investments jetzt beachten sollten!

» Jetzt noch kostenfrei anmelden und mehr über diese exklusive Anlageklasse erfahren!

Art Basel und UBS präsentieren gemeinsam den Art Market Report 2023, eine jährliche Analyse des globalen Kunstmarktes. Der Art Market Report gibt einen Überblick über den internationalen Kunstmarkt und beleuchtet einige der wichtigsten Trends und Entwicklungen, die jedes Jahr stattfinden. Im Online-Seminar am 4. Mai erhalten Sie einen exklusiven Marktausblick, der sich für Sie lohnen könnte. Denn die weltweiten Kunstverkäufe stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf geschätzte 67,8 Milliarden USD. Damit übertrifft der Markt auch das Niveau vor Beginn der Pandemie 2019 - trotz großer wirtschaftlicher Unsicherheit und der Rückkehr des Krieges nach Europa.

Im Online-Seminar am 4. Mai ab 18 Uhr mit den Gründern von arttrade lernen Sie die wichtigsten Fakten über den Kunstmarkt, seine Dynamiken und die Kriterien für erfolgreiche Investments. Nach einer kurzen Einführung in die Anlageklasse Kunst und die Marktstruktur folgt ein Deepdive zu den wichtigsten Entwicklungen am Markt. Welchen Einfluss haben Inflation, Zinsanstieg und Krieg? Wie stehen die Zeichen für die Zukunft? Diese und weitere Fragen werden basierend auf Zahlen des kürzlich erschienenen UBS Art Market Report beantwortet.

Sie möchten auch in Kunst investieren, ohne dafür hohe Beträge in die Hand nehmen zu müssen? Kein Problem! Abschließend erklären die Gründer von arttrade, wie man sich bereits mit kleinen Beträgen an den Werken der gefragtesten Künstler der Welt beteiligen und an der Wertentwicklung partizipieren kann.

Ihre Experten im Online-Seminar

Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzim (von links nach rechts) sind die Gründer von arttrade. Das FinTech ermöglicht Anlegern erstmals den Zugang zur Anlageklasse Kunst.

