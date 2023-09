Chancen im Hochzinsumfeld

Online-Seminar: Ausblick zur Zinsentwicklung - so investieren Sie zielgerichtet in Unternehmensanleihen!

Wie ist die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärkten und was sagen die Indikatoren? Welche Branchen und Sektoren bieten die besten Chancen? Warum sind Unternehmensanleihen für Investoren gerade jetzt so attraktiv? Und wie können Sie zielgerichtet in diese investieren? Antworten auf diese spannenden Fragen gibt es im Online-Seminar am 4. Oktober.

