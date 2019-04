Wirecard, Amazon, Deutsche Bank und Co. - sind das aktuell gewinnversprechende Aktientrends?

Amazon festigt seine führende Marktstellung, Wirecard hat seinen Manipulationsskandal hinter sich, die Deutsche Bank hat laut Analysten den Boden noch nicht erreicht - welche Aktien sollten Anleger aktuell kaufen, welche verkaufen? Mit welchen Trends können Sie das Performance-Plus in Ihrem Portfolio ausbauen? Und wie geht's jetzt an der Börse weiter?

Benjamin Feingold und Daniel Saurenz von Feingold Research analysieren im Online-Seminar am Montag für Sie die Aktienmärkte und nehmen chancenreiche Unternehmen in den Blick. Im Zentrum Ihrer Analyse stehen unter anderem Wirecard, Amazon und Deutsche Bank.

Gemeinsam wollen die Aktienspezialisten im Webinar am 8. April unter anderem die Antworten auf folgende Fragen geben:



Welche Aktien sind derzeit ein "Kauf"?

Auf welche Trends sollten Anleger aktuell setzen?

Wie sollten Sie als Anleger sich jetzt positionieren?

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Dort setzt er seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

