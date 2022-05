Chemiebranche - Angst vor zu wenig Gas und Öl

Trotz einer Verbesserung ihres ersten Quartals blickt die Chemiebranche pessimistisch in die Zukunft. Engpässe in den Lieferketten und die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten machen ihr zu schaffen.

Eine Prognose für das Gesamtjahr machte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) angesichts der Null-Covid-Strategie Chinas und der unabsehbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine nicht. Bereits im März hatte der Verband seine ursprünglichen Ziele zurückgezogen.

Vom erhofften Aufschwung nach dem Corona-Winter sei nichts mehr übriggeblieben. Die Perspektiven in der Branche seien wegen steigender Energie- und Rohstoffkosten zunehmend düster, urteilte der Präsident des VCI, Evonik-Chef Christian Kullmann. Ein Gasembargo oder ein Stopp der Gaslieferungen aus Russland wirkte sich zusätzlich verheerend aus.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In vielen Unternehmen von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig nach der Autobranche und dem Maschinenbau herrsche Rezessionsstimmung. Industrielle Kunden verringerten wegen gestörter Lieferketten ihre Produktion und bestellten weniger Chemikalien.

Den Chemie- und Pharmaunternehmen falle es immer schwerer, höhere Kosten an die Kunden abzuwälzen. Die Kapazitätsauslastung der Branche liege mit knapp 81 Prozent bereits unterhalb des Normalbereichs. Und der konjunkturelle Tiefpunkt sei noch nicht erreicht. Ob sich die Aussichten zum Jahresende wieder bessern, sei unklar.

Im ersten Quartal legte der Umsatz der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie nach Angaben des VCI noch um mehr als 28 Prozent im Vergleich zum coronabedingt schwachen Vorjahresquartal zu. Das war vor allem Preiserhöhungen von fast 22 Prozent zu verdanken. Die Produktion stieg allerdings dank des Pharmabereichs um 2,8 Prozent – ohne Pharma wäre sie um 1,6 Prozent gesunken.

Evonik-Aktie mit neuem Anlauf

Die Aktie von Evonik hat seit Jahresbeginn rund 12 Prozent verloren, konnte sich allerdings seit dem Tief Mitte März wieder erholen. Zuletzt lief die Aktie zwischen knapp 24 und knapp 26,50 Euro seitwärts. Das jüngste Abwärtsgap (s. Ellipse) wurde fast wieder geschlossen. Der MACD (Momentum) läuft seitwärts an der Nulllinie und erzeugt daher momentan keine Impulse. Erst ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange wird der Aktie einen neuen Schub verleihen können.

Am Erfolg von Evonik lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.