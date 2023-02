Video: Jetzt Tesla-Aktie kaufen? Börsenausblick mit Tradingprofi Rüdiger Born

Rüdiger Born wirft im Interview einen Blick in die Glaskugel. Er schätzt die Chancen der größten Anlagetrends ein und trifft anhand von Chartanalysen konkrete Aussagen. Der Tradingprofi zeigt, wie er Wertpapiere bewertet und schätzt die Zukunft von Tesla, Bitcoin und Co. ein - jetzt anschauen und Expertentipps erhalten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Sollte man jetzt in Tesla-Aktien investieren? Wie werden sich die Krypto-Währungen in diesem Jahr noch entwickeln? In diesem Video erhalten Sie eine Markteinschätzung vom Profi Rüdiger Born. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: finanzen.net