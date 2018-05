2. Reihe aber 1. Klasse - Deutsche Nebenwerte im Fokus

Die großen Gewinner stehen im Fokus - das ist im Leben so und an der Börse auch: Ein Großteil der Investoren konzentriert sich oftmals nur auf den DAX, während die "kleinen" Geschwister MDAX und SDAX häufig übersehen werden. Was viele nicht wissen: Die Kursentwicklung der beiden Nebenwerte-Indizes schnitt in den vergangenen Jahren teilweise besser ab als die des deutschen Leitindex'.

Der Derivate-Experte Stephan Feuerstein, der Börsen-Profi Ingmar Königshofen und Falko Block, Senior Manager Public Distribution im Kapitalmarktgeschäft der DZ BANK, beleuchten im Online-Seminar am 17. Mai auf fundamentaler Basis sowie mit technischer Analyse chancenreiche Nebenwerte mit großem Potential.

Darüber hinaus gibt das Expertentrio einen aktuellen Ausblick auf die deutschen Nebenwerte und konkrete Tipps für Anlage- und Hebelprodukte. Im Vorgespäch sagte Falko Block: "Dank deutlich höherer Volatilitäten der Einzelwerte bieten MDAX und SDAX ideale Bedingungen sowohl für tradingaffine Anleger als auch für Anhänger konservativerer Anlageprodukte wie Aktienanleihen oder Bonuszertifikate - das wollen wir am 17. Mai ab 18 Uhr vorführen."

Ihre Experten

Stephan Feuerstein besitzt als Chefredakteur des Trading-Dienstes "Hebelzertifikate-Trader" langjährige Erfahrung im Handel mit derivativen Finanzprodukten. Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigt er sich mit der Börse und legte schon früh den Schwerpunkt auf die Technische Analyse und die Entwicklung von Handelssystemen. Von 1999 bis 2001 war er Leiter der Technischen Analyse beim Optionsschein-Magazin; er veröffentlichte zudem in vielen Börsenbriefen und -magazinen Fachartikel zu den Themen der Technischen Analyse, Risiko- und Money-Management und Börsensoftware. Seit 2012 betreibt er als Head of Trading gemeinsam mit Ingmar Königshofen das Informationsportal Boerse-Daily.de.

Falko Block ist Diplom-Volkswirt und war von 2007 bis 2016 als Analyst im Research der DZ BANK AG tätig. Seit 2017 ist er als Senior Manager Public Distribution im Kapitalmarktgeschäft der DZ BANK für die Bereiche Anlage- und Hebelprodukte, die Kommunikation von Produktstrategien und das Marketing tätig.

Ingmar Königshofen hat Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert und arbeitete anschließend als Produktmanager bei der französischen Großbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie, bevor er sich 2012 für die Selbständigkeit entschied und die FSG Financial Services Group gründete. Hier betreibt Ingmar Königshofen gemeinsam mit Stephan Feuerstein u.a. das Börseninformationsportal Boerse-Daily.de. Zudem führt er seinen eigenen Investmentbrief IK-Invest mit Fokus auf Seitwärtsrenditen wie Discount Optionsscheine und Discountzertifikate.

