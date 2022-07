Ifo: Materialmangel zieht sich bis in 2023 hinein

Aktien in diesem Artikel adidas 167,56 EUR

-0,57% Charts

News

Analysen

Der Materialmangel in der deutschen Industrie wird nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter Unternehmen bis deutlich ins nächste Jahr hinein währen. Er dürfte noch mindestens zehn Monate anhalten. Gleichzeitig klagten 74,1 Prozent der Firmen im Juni über Engpässe und Probleme beim Beschaffen von Vorprodukten und Rohstoffen nach 77,2 Prozent im Mai.

Die erhoffte Entspannung in den Lieferketten verschiebe sich immer weiter nach hinten hieß es. Keine einzige Branche geht davon aus, dass sich die Lieferprobleme in diesem Jahr auflösen werden. Am kürzesten ist die erwartete Dauer der Lieferprobleme mit 7,2 Monaten in der Metallerzeugung und -bearbeitung, am längsten in der Getränkeindustrie mit 13,1 Monaten.

In den Schlüsselbranchen der deutschen Industrie bleibt der Anteil der Unternehmen mit Lieferproblemen sehr hoch. In der Elektroindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilbranche berichten jeweils rund 90 Prozent der Unternehmen, nicht alle Materialien und Vorprodukte zu bekommen.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) befürchtet schwierige Monate mit anhaltenden Versorgungsengpässen – nicht zuletzt wegen der Probleme in China. Die Volksrepublik ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner mit einem Warenaustausch von zuletzt 245 Mrd. Euro im Jahr 2021. Die Effekte der inzwischen weitgehend aufgehobenen Corona-Lockdowns in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Form von Produktionsstaus und gestörten Lieferketten dürften in den Sommermonaten noch zu spüren sein.

Adidas-Aktie macht etwas Hoffnung

Adidas ist eines der DAX-Unternehmen, die sehr unter den Lieferkettenproblemen und unter den Schwierigkeiten in China gelitten haben. Die Aktie ist in einem mittelfristigen Abwärtstrend und verliert seit Jahresanfang deutliche 34 Prozent. Seit Mitte Juni hat sich der Titel aber stabilisiert, auch der MACD (Momentum) legt zu und bildet dadurch eine positive Divergenz. Allerdings bessert sich die Chartsituation erst, wenn die beiden Widerstände bei 175 und 190 Euro überschritten werden.

Am Erfolg von Adidas lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.