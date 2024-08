Online-Seminar: Krisenerfahrungen für 2024 - Volatilität verstehen, Chancen nutzen

In Krisenzeiten anlegen

Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren extrem volatil gezeigt, was Investoren vor neue Herausforderungen stellt. Das Online-Seminar am 21. August ab 18 Uhr zeigt, wie die Erfahrungen aus den Krisen von 2008 und 2020 genutzt werden können, um die Märkte im Jahr 2024 besser zu verstehen. Im Fokus stehen die Mechanismen extremer Volatilität und ihre Bedeutung für zukünftige Investmentstrategien.

Die Finanzmärkte haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder extreme Volatilität durchlebt, besonders während großer Krisen wie der Finanzkrise von 2008 und der weltweiten Pandemie im Jahr 2020. Diese Ereignisse haben die globalen Märkte dramatisch beeinflusst und sowohl Investoren als auch Institutionen vor immense Herausforderungen gestellt. Im kommenden Online-Seminar am 21. August ab 18 Uhr werden diese historischen Krisen von den Trading Experten Falk Elsner und Arne Elsner tiefgehend analysiert, um Ihnen wertvolle Erkenntnisse zu vermitteln, die Sie auf die aktuellen und zukünftigen Marktbewegungen im Jahr 2024 vorbereiten.

Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 katapultierte die Finanzmärkte in eine Phase extremer Turbulenzen, die selbst erfahrene Investoren ins Schwitzen brachte. Wie schon bei der Finanzkrise von 2008 brachen die Märkte innerhalb kürzester Zeit ein, und die Volatilität erreichte historische Höchststände. Das bevorstehende Online-Seminar am 21. August ab 18 Uhr nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch diese Krisen und enthüllt, wie die Märkte in solchen Extremsituationen reagieren. Erfahren Sie von den TradingBrothers, welche Schlüsse Sie daraus für die aktuellen Herausforderungen und Ihre zukünftigen Investmententscheidungen ziehen können.

Das Jahr 2024 bringt neue und unvorhersehbare Herausforderungen mit sich, die fundiertes Wissen und strategisches Denken erfordern. Im Online-Seminar am 21. August ab 18 Uhr erhalten Sie die einmalige Gelegenheit, die Lehren aus den extremen Marktbewegungen der Vergangenheit für Ihre zukünftigen Entscheidungen zu nutzen. Entdecken Sie praxisnahe Strategien, um in einem dynamischen Marktumfeld, wie es in Dow, DAX & Co. herrscht, erfolgreich zu navigieren und sich optimal auf die kommenden Jahre vorzubereiten. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, Ihr Wissen auf ein neues Level zu heben.

Ihre Experten im Online-Seminar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.