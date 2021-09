Online-Seminar: Kryptowährungen in der Welt der Finanzen

Kryptowährungen sind kein neues Phänomen. Was wirklich neu ist, ist die elektronische Zahlung im Einzelhandel und die Nutzung des Internets als neuer Geldmarkt. Der Handel über das Internet hat den Einsatz neuer Technologien gefördert und damit die Nachfrage nach neuen elektronischen Zahlungsmitteln erhöht. Waren Bitcoin und Ethereum vor einigen Jahren noch das digitale Zahlungsmittel weniger Kryptobegeisterter, sind diese nun auch bei Privatanlegern und spekulativen Investoren in aller Munde. Immer mehr Kryptowährungen sprießen aus dem Boden. Doch was ist eine Kryptowährung überhaupt und wie wird sie erzeugt?

Investitionen in Kryptowährungen werden immer beliebter. Der Grund ist einfach: Wer vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro Bitcoins gekauft hat, ist mittlerweile Millionär. Berühmtheiten wie Elon Musk befeuern den Hype um das digitale Geld noch zusätzlich und lassen die Kurse explodieren. Dass Krypto-Coins immer beliebter werden, zeigen nicht nur die aktuellen Quartalszahlen von Coinbase und Co. Auch verschiedene Firmen bieten inzwischen die Möglichkeit, mit Krypto-Assets zu bezahlen. Warum genau Kryptowährungen so beliebt sind und welche Vor- sowie Nachteile sie bergen, zeigt Ihnen Bastian Priegnitz, Handelsspezialist bei EuropeFX. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Allerdings stehen viele Anleger dem elektronischen Geld noch skeptisch gegenüber. Denn Kryptowährungen sind in den Augen von so manchen Investoren noch mit Unklarheiten und Unseriosität behaftet. Das hält das rasante Wachstum des Krypto-Netzwerks jedoch nicht auf, im Gegenteil - es wird nur schneller. "High-Tech ermöglicht die Entwicklung des Zahlungsverkehrs und den globalen Wettbewerb", sagte Priegnitz im Vorgespräch. Im Online-Seminar am 27. September zeigt Ihnen der Experte außerdem die potenzielle Zukunft von Kryptowährungen, wie zum Beispiel von Bitcoin, Ethereum und Co..

Ihre Experten im Online-Seminar

Bastian Priegnitz gehört zur neuen Generation der Handelsspezialisten. Als gelernter Finanzfachmann verfolgt er aufmerksam die sich ständig ändernden Innovationen im Bereich der Finanztechnologie, meistert sie und wendet sie dann in verschiedenen Handelsstrategien an. Er nutzt eine Mischung aus seiner mehrjährigen Erfahrung in diesem Bereich und den neuesten verfügbaren Technologien wie K.I., Sozial- und algorithmischen Handel, um die Erfolgsquote zu erhöhen.

