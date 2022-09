Online-Seminar: Platzt die Immobilienblase? So viel Absicherung benötigt Ihre Immobilienfinanzierung jetzt

Im Leben kann einiges passieren, was Menschen in finanzielle Schwierigkeiten und sogar in Existenznöte bringen kann. Doch für viele Verbraucher scheint dieser Ernstfall nicht greifbar. Umso wichtiger ist es deshalb, vorzusorgen und die Absicherung eigener Risiken nicht zu vernachlässigen.

So haben gerade einmal 26 Prozent der Befragten einer Studie aus dem Jahr 2019 angegeben, ihr Immobiliendarlehen gegen unvorhergesehene Risiken, hauptsächlich gegen das Risiko Todesfall, abgesichert haben. Damit ist Deutschland neben Polen Schlusslicht in Europa, wenn es um die Absicherung von Immobilienfinanzierungen geht. Wie Sie Ihre Immobilie einfach in ungewöhnlichen Zeiten absichern können, erfahren Sie im Online-Seminar am 5. Oktober um 18 Uhr.

Doch die Unterschiede bei den Versicherern sind groß. Und nur die richtigen Produkte decken die Risiken bei der Immobilienfinanzierung gut ab. Die drei Investment-Profis von Cosmos Direkt und Interhyp erklären im Online-Seminar am 5. Oktober ab 18 Uhr, worin die Unterschiede von einem zum anderen Produkt liegen und wie viel Absicherung Sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten überhaupt benötigen.

Ihr Experte im Webinar

Bianca-Christin Priemer ist als Vertriebsspezialistin seit sechs Jahren in der Baufinanzierung tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung zum Kauf von Bestandsimmobilien, zur Anschlussfinanzierung, zur Kapitalbeschaffung und zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen. Melanie Scharff ist seit 2016 als Versicherungsangestellte der Cosmos Direkt für den Fachbereich Biometrie zuständig. Zuvor war Sie in der Leistungsbearbeitung mit Fokus Personenversicherung tätig. Stephan Kott ist seit 2003 als Experte für Immobilienfinanzierung bei der Generali tätig. Zuvor war er bei der Commerzbank beschäftigt.

