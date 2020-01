TradingBrothers im Online-Seminar: Langfristiger Börsenerfolg mit kontinuierlicher Wertsteigerung - so geht's!

Die Grundidee von Falk und Arne Elsner war es, ein Aktiendepot zur Altersvorsorge zusammenzustellen und damit langfristigen Börsenerfolg zu generieren. Mit speziellen Trendfolge- und Crashindikatoren haben die beiden Brüder das Handelssystem "Renten Depot" (kurz: RD) selbst entwickelt - und ihr Ziel erreicht: Seit Bestehen erzielten die beiden Brüder mit ihrem wikifolio TradingBrothers Handelssystem RD eine durchschnittliche Performance von 10 Prozent pro Jahr.

Im Online-Seminar am Mittwoch stellen die TradingBrothers ihr Portfolio und ihre Anlagestrategie vor. Falk und Arne Elsner zeigen Ihnen im Detail auf, was den Erfolg ihres Handelssystems ausmacht, auf welche Titel sie setzen und was das TradingBrothers-wikifolio vor allem für Privatanleger so spannend macht. "Außerdem werden wir im Webinar ein paar Erfahrungen mit Tipps und Tricks aus unserem täglichen Trading präsentieren", so die TradingBrothers weiter. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Trading-Webinar an!

Im Vorgespräch gaben die Tradingbrothers bereits einen kleinen Einblick in ihr Handelssystem: "Um den langfristigen Börsenerfolg mit kontinuierlicher Wertsteigerung zu erreichen, hilft ein klares und langfristig orientiertes Regelwerk aus bewährten Analysemethoden, Strategien mit Gewinnvorteil und zwei eingebauten Krisen- und Crashindikatoren." Aus den kombinierten Strategien ergebe sich dann das abgestimmte Handelssystem "Renten Depot", so die beiden Brüder weiter. Das alles erwartet Sie als Webinarteilnehmer im Webinar am 22. Januar:

Einblick in die beiden Trendfolge- und Crashindikatoren

Das Regelwerk der Strategien im Handelssystem "Renten Depot"

Ein Blick auf die aktuell interessantesten Aktien im laufenden Depot

Wie funktioniert eigentlich Börsenerfolg?

Funktionale Sicherheitsmechanismen für Ihr Trading

Beim Webinar dabei sein wird außerdem René Kötting. Er gibt Ihnen unter anderem Tipps, wie Sie als Anleger grundsätzlich von erfolgreichen Tradern profitieren können. "Webinarteilnehmer können sich gern im Vorfeld der Veranstaltung auf wikifolio registrieren oder die Trader-Suche von wikifolio nutzen", sagte René Kötting mit Blick auf das Live-Event am 22. Januar.

Ihre Experten im Online-Seminar

Arne Elsner ist ein Vollbluttrader, das Handeln ist seine Leidenschaft. Er wurde 1980 in Frankfurt am Main geboren und ist in der Nähe der Finanzmetropole aufgewachsen. Das "Börsenblut" wurde ihm und seinem Bruder Falk in die Wiege gelegt: Der Vater der TradingBrothers war bereits als junger Mann an der Börse geschäftig. Der Alltag im Hause Elsner war deshalb stets von der Börse begleitet.

Falk Elsner bezeichnet sich als "profitabler Trader". Er handelt gerne und liebt die Analyse von Charts und der Börse. Seit 1998 beobachtet er die Börse aktiv und seit 2005 handelt er eigenständig seine Depots und die Referenzdepots der TradingBrothers an den Märkten.

René Kötting absolvierte nach seinem Abitur ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Osnabrück mit dem Schwerpunkt Finanzmärkte . Seit 2015 ist er Teammitglied bei wikifolio.com und unterstützte zunächst den Customer Support. Zwischen 2017 und 2019 absolvierte er ein berufsbegleitendes Master-Studium in Exekutive Management. Derzeit ist er bei wikifolio.com als Client Relationship Manager tätig.

