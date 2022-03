Seminarreihe Trading (Teil 4): Fundamentalanalyse

» Hier zur praxisnahen Seminarreihe anmelden und von Trading-Profis lernen!

Was sollte man vor dem Aktienkauf prüfen und wann kann man in eine Aktie investieren? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie von Börsen-Experte Oliver Baron im Trading-Seminar am 23. Wie Sie die Fundamentalanalyse für Ihr Trading nutzen können, zeigt er Ihnen praxisnah.

"Ich gebe Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen und zeige Ihnen, wie Sie die besten Aktien finden", sagt Oliver Baron im Vorgespräch. "Wir werfen ein Blick auf bekannte Anlagestrategien wie Value Investing à la Warren Buffett und CAN SLIM von William J. O'Neil". Der Trading-Profi lässt Sie am 23. März ab 18 Uhr an seinem Know-how teilhaben - melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Live-Event an!

» Jetzt kostenfrei anmelden und mehr über die wichtigsten Trading-Tools erfahren!

Das Online-Seminar mit Oliver Baron ist Teil 4 der neuen Trading-Reihe bei finanzen.net - melden Sie sich jetzt auch für die anderen Veranstaltungen an, die regelmäßig mittwochs um 18 Uhr stattfinden:

» Hier klicken und kostenfrei geldwerte Trading-Tipps erhalten!

Ihr Experte im Trading-Seminar

Oliver Baron studierte in Tübingen, Bristol und Berlin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Finanzmärkten. Dabei spielen für ihn fundamentale Aspekte die wichtigste Rolle. Nach Zwischenstationen bei verschiedenen Medien, ist er seit 2007 als Experte für die BörseGo AG tätig. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. An keinem anderen Ort liegen Erfolg und Misserfolg so nahe beieinander wie an der Börse. Nur hier werden ständig Vermögen gemacht und verspielt.l, das sogenannte Daytrading - von Dow Jones, DAX und dem Währungspaar Euro/US-Dollar.

Bildquellen: whiteMocca / Shutterstock.com