Seminarreihe Trading (Teil 7): Risiko- und Money-Management

Trading-Coach Rene Berteit zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 13. April, on Stops sinnvoll sind und wie Sie sie richtig setzen können. Er wird außerdem darauf eingehen, mit wie viel Kapitaleinsatz Sie als Trader einsteigen sollten.

Im Online-Seminar am 13. April lässt Rene Berteit e an seinem Know-how teilhaben. Der Trading-Coach erklärt Ihnen, was genau Risiko-und Money-Management ist und welchen Zusammenhang es mit Psychologie hat. "Ich zeige auf, welche Rolle Ihre eigene Risikoneigung und deren Einfluss dabei spielt", sagte Berteit im Vorgespräch.

"Im Online-Seminar erfahren Sie mehr zum individuellen perfekten Risiko-und Money-Management im Kontext eines klassischen Ansatzes, wie dem Fixed-Ratio", fügt der Experte hinzu. Rene Berteit beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit den Finanzmärkten und dem Trading von Aktien, Währungen, Rohstoffen und den wichtigsten Indizes.

Ihr Experte im Trading-Seminar

Rene Berteit beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit den Finanzmärkten und dem Trading von Aktien, Währungen, Rohstoffen und den wichtigsten Indizes. Jede freie Minute setzt er sich seitdem mit Märkten und Strategien auseinander. So sammelte er ein breites Know-how, sein Spezialgebiet: der kurzfristige Handel, das sogenannte Daytrading - von Dow Jones, DAX und dem Währungspaar Euro/US-Dollar.

