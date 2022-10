Online-Seminar: Unruhige Börsen, steigende Zinsen und Inflation wie 1951 - wozu ein institutioneller Anleger jetzt rät.

Folgen FACEBOOK

Turbulenzen an den Börsen, ein rasanter Zinsanstieg, die höchste Inflation seit 70 Jahren, dazu ernste geopolitische Konflikte und eine Pandemie, die nicht vergeht. Die naheliegenden Fragen: Wie stellt man sein Portfolio in unruhigen Zeiten richtig auf? Und wie kann man langfristig Stabilität in die eigenen Investments bringen?