Corona-Rallye am Aktienmarkt - ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt?

Nach dem Corona-Crash kam die Corona-Rallye. Nun ist die Krise noch nicht vorbei, doch die Börsenbarometer stehen weltweit auf Höchstständen. So konnte der DAX ein neues Allzeithoch von 15.700 Punkten erreichen. Doch steht der nächste Crash schon vor der Tür?

Viele Anleger hat der Kursanstieg auf dem falschen Fuß erwischt. Trotz der fortschreitenden Impfkampagnen hat der Glaube an eine vierte Welle und damit verbundene noch stärkere Rücksetzer sie von Käufen an der Börse absehen und damit einige Chancen verpassen lassen. Im Online-Seminar zeigte Ihnen Börsenprofi Fabian Knigge, ob sich eine Investition in Aktienmärkte auch jetzt noch für Sie als Anleger lohnen kann.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! .

Der Experte erklärte Ihnen im Online-Seminar, auf welche Teile des Marktes Sie einen Blick werfen sollten und wie Sie jetzt am besten in den Aktienmarkt einsteigen. Außerdem ging Fabian Knigge auf die Corona-Rallye ein. Er zeigte Ihnen praxisnah anhand einer Faktoranalyse, welche Aktien heute noch besonders günstig sind und welche nach wissenschaftlichem Forschungsstand besonders stark nach Wirtschaftskrisen performen. Fabian Knigge gab exklusive Einblicke und Tipps, wie es nach Corona mit dem Aktienmarkt weitergeht.

Ihr Experte

Fabian Knigge leitet aktuell als Chief Investment Officer den Bereich Investment & Wealth Management bei Ginmon. Vor seiner Zeit bei Ginmon war Knigge im Portfolio Management bei Union Investment tätig, wo er im Bereich Aktien Europa die Coverage von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Skandinavien innehatte. Fabian Knigge hält einen Masterabschluss in Finance von der Bocconi-Universität Mailand und ist ein CFA Charterholder.

Bildquellen: OSORIOartist / Shutterstock.com