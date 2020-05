Experten-Webinar: DAX, ÖL, Gold und Bitcoin - Sell in May and ... ?

Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft schwer und macht vor Aktien, Währungen, Rohstoffen und auch Kryptowährungen nicht Halt. Während die Märkte sich langsam erholen, fragen sich viele Anleger, wie es nun weitergeht und wie weit sie vorausplanen können. Doch dabei sollte ein kühler Kopf bewahrt werden - Emotionen sind hier fehl am Platz.

Wie die Zukunft an der Börse aussieht, kann Ihnen der Experte und Analyst Salah-Eddine Bouhmidi erklären. Im Online-Seminar analysiert und identifiziert er mithilfe charttechnischer, fundamentaler sowie statistischer Verfahren interessante Setups und gibt einen Ausblick auf die Märkte nach der Corona-Krise. Der Börsenprofi hat seinen eigenen Indikator - die Bouhmidi-Bänder - entwickelt, mit dessen Hilfe er die aktuelle Lage an der Börse analysieren kann. Die Besonderheit: Seine Methode basiert auf der impliziten Volatilität und diese gibt die Erwartungen der Zukunft wieder. Die Bouhmidi-Bänder zeigen nicht nur Widerstände und Unterstützungen auf Basis charttechnischer Kriterien auf, sie berücksichtigen vor allem die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume. Deshalb ist dieser Indikator vor allem in Zeiten der Corona-Krise besonders interessant.

Haben Sie das Webinar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Ihr Experte im Online-Seminar

Salah-Eddine Bouhmidi ist studierter Betriebswirt (M.Sc.) und Head of Markets für DE, NL und AT bei IG Deutschland. Seit gut zwölf Jahren beschäftigt er sich mit dem Börsengeschehen. Seine täglichen Einschätzungen basieren hauptsächlich auf technischen und statistischen Analysen. Neben der psychologischen Komponente befasst sich Salah-Eddine Bouhmidi mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Indikatoren. Basierend darauf, hat er seinen eigenen Volatilitäts-Indikator entwickelt: Die Bouhmidi-Bänder.

